Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match à l'UBB

Dernier déplacement de la saison pour la Section Paloise, pas le plus lointain, pour défier l'Union Bordeaux-Bègles dans un stade Chaban-Delmas annoncé à guichets fermés ! Le manager des Béarnais, Sébastien Piqueronies, n'a d'ailleurs pas manqué de faire le parallèle entre l'atmosphère qui risque d'accompagner cet après-midi, et celle vécue à Anoeta, par la Section lors de la victoire face à Bayonne il y a quelques semaines de ça. Pour les Palois, il n'y aura cette fois pas de notion de derby départemental, simplement l'urgence, la même depuis un long moment, de prendre des points pour assurer le maintien. À moins que Perpignan ne chute à domicile, à 15 heures face au Stade Toulousain, et dans ce cas, la Section se saura déjà maintenue au moment d'entrer sur le pré girondin.

Union Bordeaux-Bègles / Section Paloise, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

UBB : 15. Buros ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Cordero ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Bochaton, 8. T. Willis, 6. Diaby (cap) ; 5. J. Marais, 4. Jolmes ; 3. Cobilas, 2. Lamothe, 1. Kaulashvili.

Remplaçants : 16. Oghre, 17. Poirot, 18. Douglas, 19. Timu, 20. Lesgourgues, 21. Holmes, 22. Dublié, 23. Tameifuna.

Section Paloise : 15. Colombet ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Vatubua, 11. Ikpefan ; 10. Henry, 9. Daubagna ; 7. Hewat, 8. Gorgadze (cap), 6. Zegueur ; 5. Ducat, 4. Grondona ; 3. Tokolahi, 2. Delhommel, 1. Calles.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Seneca, 18. Tagitagivalu, 19. L. Whitelock, 20. Puech, 21. Robson, 22. Mondinat, 23. Papidze.

