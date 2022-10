Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match à La Rochelle

Voilà sans doute la pelouse de France la moins accueillante pour la Section Paloise ces dernières saisons. 46 points encaissés en moyenne ces cinq dernières saisons – un pic à 71 en 2019 , 36 "seulement" la saison dernière – et une dernière victoire qui remonte à 1998, ça plante le tableau. Alors la Section la joue modeste, compte soigner ses attitudes, comme à Lyon, et sa production, comme durant une heure, à Lyon toujours (31-27) . Pour ce déplacement périlleux donc, deux premières titularisation de la saison, pour le pilier gauche, Paul Tailhades, et le talonneur, Romain Ruffenach. La charnière Daubagna/Henry garde le manche, alors qu'au centre Émilien Gailleton sera associé à Yvan Reilhac.

La Rochelle / Section Paloise, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Thomas, 13. Rhule, 12. Botia (cap.), 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Bourdeau, 8. Haddad, 6. Hatherell ; 5. Skelton, 4. Lavault ; 3. Colombe, 2. Lespiaucq, 1. Paiva.

Remplaçants : 16. Aouf, 17. Penverne, 18. Picquette, 19. Dillane, 20. J. Le Bail, 21. Seuteni, 22. Favre, 23. Kuntelia.

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Ikpefan, 13. Reilhac, 12. Gailleton, 11. Pinto ; 10. Henry, 9. Daubagna ; 7. L. Whitelock, 8. Joseph, 6. Gorgadze (cap.) ; 5. Metz, 4. Tagitagivalu ; 3. Papidze, 2. Ruffenach, 1. Tailhades.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Seneca, 18. Cummins, 19. Zegueur, 20. Hewat, 21. C. Le Bail, 22. Mondinat, 23. Tokolahi.

