Top 14 : la Section Paloise ramène un bon point de bonus de Lyon (31-27)

La Section Paloise peut légitimement quitter Lyon avec quelques regrets, elle a mené durant une heure sur la pelouse de Gerland - grâce notamment à deux essais d'Ikpefan et Maddocks-, sans que cela ne soit immérité (17-10). Mais à cet instant là, elle a encore perdu pied, le temps au LOU de prendre les commandes, et de se détacher (24-17 puis 31-20). Un dernier essai arraché à dix secondes de la sirène par le capitaine Beka Gorgadze permet aux Vert et Blanc de prendre un point (31-27), finalement logique, et important pour laisser la lanterne rouge à Perpignan.

Les équipes

Lyon : 15. Niniashvili ; 14. Veredamu, 12. Regard, 11. Godwin, 11. Dumortier ; 10. Berdeu, 9. Couilloud ; 7. Botha, 8. Taufua, 6. Cretin ; 5. Mayanavanua, 4. Geraci ; 3. Fotuaika, 2. Coltman, 1. J. Rey.

Remplaçants : 16. G. Marchand, 17. Kaabeche, 18. R. Taofifenua, 19. Lambey, 20. Doussain, 21. Gouzou, 22. Tuisova, 23. Tafili.

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Ikpefan, 13. Gailleton, 12. Vatubua, 11. Laporte ; 10. Henry, 9. Daubagna ; 7. L. Whitelock, 8. Gorgadze (cap), 6. Hamonou ; 5. Metz, 4. Cummins ; 3. Tokolahi, 2. Delhommel, 1. Fisi’ihoi.

Remplaçants : 16. Calles, 17. Seneca, 18. Tagitagivalu, 19. Puech, 20. C. Le Bail, 21. Debaes, 22. Reilhac, 23. Papidze.

