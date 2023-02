Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match à Perpignan

La Section Paloise, grâce à sa victoire bonifiée face au Racing 92 (38-19) , a retrouvé un meilleur moral. Dès le coup de sifflet final, les yeux et les esprits étaient déjà tournés vers Aimé-Giral, où les Béarnais vont jouer gros pour la suite de leur saison. En cas de victoire, ils repousseront l'USAP à 10 points, un matelas qui laisse une certaine marge de manœuvre à plus de deux tiers du championnat. En cas de défaite en revanche, les Catalans seront de retour sur les talons des Vert et Blanc, et la dernière ligne droite en apnée sera longue. À l'aller les Palois avaient laissé le bonus défensif à Perpignan (16-14) , à ne pas négliger dans l'optique d'une fin de saison serrée...

Perpignan / Section Paloise, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

Perpignan : 15. Tedder ; 14. Dubois, 13. Taumoepeau, 12. De La Fuente (cap), 11. Crossdale ; 10. McIntyre, 9. Deghmache ; 7. Bachelier, 8. Mamea Lemalu, 6. Shields ; 5. P. Tuilagi, 4. Laboutely ; 3. Joly, 2. Lam, 1. Tetrashvili.

Remplaçants : 16. Tadjer, 17. Lotrian, 18. Moreaux, 19. Oviedo, 20. Galletier, 21. Rodor, 22. Sawailu, 23. Fia.

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Manu, 12. Vatubua, 11. Ikpefan ; 10. Henry, 9. Daubagna ; 7. Hewat, 8. Joseph, 6. Puech ; 5. Metz, 4. H. Auradou ; 3. Tokolahi, 2. L. Rey (cap), 1. Calles.

Remplaçants : 16. Ruffenach, 17. Sénéca, 18. Tagitagivalu, 19. Zegueur, 20. Robson, 21. Gailleton, 22. Colombet, 23. Corato.

