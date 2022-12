Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match au Stade Français

À quoi aurait ressemblé la suite de la saison de la Section Paloise si, lors du match entre les deux équipes au Hameau le 15 octobre dernier, Harry Glover n'avait pas cueilli un dernier ballon sur la tête de Clément Laporte pour filer marquer un essai synonyme de victoire parisienne à l'ultime seconde (29-31) ? On n'en sait rien. Alors à quoi bon poser la question vous demandez-vous ? Et bien parce que suite à cette déconvenue la Section Paloise a montré un tout autre visage pour enchaîner une série de six rencontres en prenant à chaque fois des points, 18 au total, soit deux fois plus que sur les six premiers matchs de la saison. "Après ce match, on est resté ensemble au stade pour se dire tout ce qu'on avait à se dire, à partir de là on a vraiment basculé sur autre chose", confiait cette semaine à France Bleu Béarn Bigorre Mathias Colombet.

Stade Français / Section Paloise, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

Logiquement, les Palois ont coché ce match retour à Jean-Bouin. "Forcément on est revanchard, on a gardé tout ça dans un coin de la tête parce que le goût était très amer. On veut à notre tour leur gâcher la fête le 31", confirme Mathias Colombet. Ce serait une manière de plus de prouver que la Section Paloise a grandi suite à ce revers traumatisant.

Les équipes

Stade Français : 15. Barré ; 14. Tui, 13. Ward, 12. Delbouis, 11. Etien ; 10. Segonds, 9. Parra ; 7. Macalou, 8. Habel-Kuffner, 6. Briatt (cap) ; 5. Van Der Mescht, 4. Kremer ; 3. Melikidze, 2. Ivaldi, 1. Castets..

Remplaçants : 16. Peyresblanques, 17. M. Alo-Emile, 18. Chapuis, 19. Hirigoyen, 20. Hall, 21. Odogwu, 22. Hamdaoui, 23. P. Alo-Emile.

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Roudil, 13. Manu, 12. Decron, 11. Gailleton ; 10. Henry, 9. Daubagna ; 7. Hewat, 8. Gorgadze, 6. Zegueur ; 5. Capelli, 4. Tagitagivalu ; 3. Tokolahi, 2. Delhommel, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Sénéca, 18. Auradou, 19. Hamonou, 20. Robson, 21. Debaes, 22. Carol, 23. Papidze.

