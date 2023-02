Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match au Stade Toulousain

Quel visage va présenter la Section Paloise (12e) ce samedi soir chez le leader toulousain, celui de l'équipe déterminée et inarrêtable vu face au Racing , ou celui d'équipe fragile, "d'agneaux" dixit le président Bernard Pontneau , affiché à Perpignan ? Facteur non négligeable de la rencontre, le Tournoi qui va amputer l'effectif haut-garonnais de neuf tricolores (Baille, Mauvaka, Flament, Jelonch, Cros, Dupont, Ntamack, Ramos, Jaminet). La marge avec la 13e place s'est forcément réduite, les Béarnais pourraient se retrouver barragiste en cas de défaite chez les Rouge et Noir. Dans le même temps Perpignan se déplace à l'UBB, tandis que Brive, dernier, va à La Rochelle.

ⓘ Publicité

Stade Toulousain / Section Paloise, coup d'envoi à 21h05 ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

loading

Les équipes

Stade Toulousain : 15. A. Retière ; 14. Épée, 13. Guitoune, 12. P. Ahki, 11. Lebel ; 10. Mallia, 9. Graou ; 7. T. Ntamack, 8. A. Roumat, 6. Mauvaka (cap) ; 5. Meafou, 4. Ri. Arnold ; 3. Aldegheri, 2. Cramont, 1. Ainu'u.

Remplaçants : 16. Boubila, 17. Néti, 18. Vergé, 19. J. Brennan, 20. Fouyssac, 21. E. Retière, 22. Barassi, 23. Merkler.

Section Paloise : 15. Laporte ; 14. Tuimaba, 13. Manu, 12. Decron, 11. Gailleton ; 10. Debaes, 9. Robson ; 7. Hewat, 8. Zegueur, 6. Puech ; 5. Tagitagivalu, 4. H. Auradou ; 3. Corato, 2. L. Rey (cap), 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Calles, 18. Metz, 19. L. Whitelock, 20. Grondona, 21. C. Le Bail, 22. Colombet, 23. Papidze.

loading

loading

loading