Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match contre Bayonne à Anoeta

L'invincibilité de la Section Paloise face à Bayonne en championnat, qui s'étire depuis dix-huit ans, va-t-elle se poursuivre ? Les Palois, 13e de Top 14, pensent surtout à prendre des points pour obtenir un maintien qui ne préoccupe plus les Basques (6e) depuis déjà de longues semaines. À l'aller le match nul 22-22 avait gâché la fête et les fêtes de la Section et de ses supporters. À leur tour les Palois se verraient bien "climatiser" Anoeta et gâcher le plaisir des plus de 30000 supporters Bleu et Blanc, alors qu'environ 5000 Béarnais sont attendus.

Aviron Bayonnais / Section Paloise à Anoeta, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, match à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

Bayonne : 15. Orabé ; 14. Baget, 13. Maqala, 12. Buliruarua, 11. Yarde ; 10. Lopez, 9. Rouet ; 7. Heguy, 8. Cassiem, 6. Huguet ; 5. Ceyte, 4. Marchois (cap) ; 3. Cotet, 2. F. Bosch, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Van Jaarsveld, 17. Perchaud, 18. Leindekar, 19. Noa, 20. Machenaud, 21. Dolhagaray, 22. Muscarditz, 23. Scholtz.

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Manu, 11. Tuimaba ; 10. Henry, 9. Daubagna ; 7. Hewat, 8. Gorgadze (cap), 6. L. Whitelock ; 5. Metz, 4. Ducat ; 3. Tokolahi, 2. L. Rey, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Sénéca, 18. Grondona, 19. Tagitagivalu, 20. Zegueur, 21. Robson, 22. Decron, 23. Papidze.

