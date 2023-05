Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match décisif contre Montpellier

La Section Paloise reçoit Montpellier, champion de France en titre mais qui a bien perdu de sa superbe, pour conclure la phase régulière... et peut-être sa saison. Pour cela – autrement dit pour se maintenir sans avoir à passer par un barrage –, les Béarnais ne doivent pas perdre, et dans ce cas-là, peu importe le résultat de Perpignan à Castres. Pour ce match crucial donc, pas de Zack Henry, touché à un doigt à l'UBB et insuffisamment remis, c'est Thibault Debaes qui sera titulaire à l'ouverture. En 2e ligne, retour de Mickaël Capelli, en l'absence de Guillaume Ducat suspendu. Retour aussi à l'arrière de Jack Maddocks.

Section Paloise / Montpellier, coup d'envoi à 21h05 ce dimanche soir, et soirée spéciale "maintien ou barrage" entre 20 heures et minuit sur France Bleu Béarn Bigorre, depuis le parvis du stade du Hameau !

Les équipes

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Manu, 11. Ikpefan ; 10. Debaes, 9. Daubagna ; 7. Hewat, 8. Gorgadze (cap), 6. L. Whitelock ; 5. Capelli, 4. Tagitagivalu ; 3. Papidze, 2. L. Rey, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Seneca, 18. Grondona, 19. Zegueur, 20. Robson, 21. Mondinat, 22. Decron, 23. Corato.

Montpellier : 15. Tisseron ; 14. Ngandebe, 13. Darmon, 12. Garbisi, 11. Rocher ; 10. Carbonel, 9. Eymeri ; 7. Bécognée (cap), 8. Nouchi, 6. Doumenc ; 5. Duguid, 4. Verhaeghe ; 3. Thomas, 2. Sonzogni, 1. Fichten.

Remplaçants : 16. Langdon, 17. Tabarot, 18. Chalureau, 19. Delemarle, 20. Foursans, 21. Bouthier, 22. Lucas, 23. Bouare.

