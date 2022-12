Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match face à Bayonne

Est-il utile de rappeler que la Section Paloise n'a plus perdu à domicile face à Bayonne depuis 1946 ? Une invincibilité que les Béarnais (12e) ont toutes les raisons d'étirer un peu plus, d'abord parce qu'au classement, quatre points permettraient de revenir à hauteur des Basques (7e), et ainsi de s'éloigner encore un peu de la zone rouge ; puis parce qu'à observer l'effervescence qui gagne les supporters et les "anciens" avant ce match, il est facile de comprendre qu'il n'a pas tout à fait la même valeur que les autres.

Section Paloise / Aviron Bayonnais, coup d'envoi à 18h45 ce vendredi soir, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre, dès 18 heures pour l'avant-match !

C'est évidemment pour la frange béarnaise de l'effectif, Lucas Rey et Thibault Daubagna en tête, que cette rivalité béarno-basque a le plus de sens. Avant eux, Julien Fumat l'a vécue, et se souvient qu'il aimait à rappeler à ses coéquipiers l'importance du rendez-vous. La Section Paloise est sur une dynamique positive avant ce match : quatre victoire sur les cinq dernières journées de championnat, des points pris à chaque fois, et un début de campagne européenne cohérent, marqué par une victoire au Pays de Galles. Idem à Bayonne, quatre victoires lors des cinq derniers matchs de Top 14, mais à l'inverse les Basques ont délaissé la Challenge Cup et enregistré deux très larges défaites.

Côté effectif, la Section Paloise va devoir faire sans Guillaume Ducat et Steven Cummins en 2e ligne, ça sera donc la première en Top 14 d'Hugo Auradou ; derrière, les absences combinées de Barrett, Pinto, Tuimaba ou encore Roudil poussent Emilien Gailleton sur une aile.

Les équipes

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Colombet, 13. Manu, 12. Vatubua, 11. Gailleton ; 10. Henry, 9. Robson ; 7. Hewat, 8. Joseph, 6. Gozgadze (cap) ; 5. Metz, 4. H. Auradou ; 3. Papidze, 2. L. Rey, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Ruffenach, 17. Sénéca, 18. Tagitagivalu, 19. Puech, 20. Zegueur, 21. Daubagna, 22. Debaes, 23. Corato.

Bayonne : 15. Bogado ; 14. Erbinartegaray, 13. Maqala, 12. David, 11. Baget ; 10. Lopez, 9. G. Rouet ; 7. B. Héguy, 8. Cassiem, 6. Huguet ; 5. Ceyte, 4. Marchois ; 3. Cotet, 2. F. Bosch, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Acquier, 17. Scholt, 18. Mikautadze, 19. Cridge, 20. Machenaud, 21. Robertson, 22. Martocq, 23. Talakai.

