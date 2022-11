Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match face à Brive

C'est au moment où la Section recommençait à carburer dans ce Top 14 que le bloc des dix premiers matchs a pris fin. Mais durant la fenêtre internationale, plusieurs Béarnais ont tout de même brillé : Beka Gorgadze et Guram Papidze avec la Géorgie, Tumua Manu avec les Samoa, Vincent Pinto et le Portugal, sans oublier Émilien Gailleton et Jordan Joseph, trois fois appelés avec le XV de France. Grâce à cela, la Section espère que la dynamique née des deux succès à La Rochelle et face à l'UBB pourra se poursuivre. D'autant qu'en face Brive va tenter coûte que coûte de se relancer. Enfoncer encore un peu plus le dernier du championnat dans ses doutes, pour au contraire arrêter de regarder vers le bas, c'est l'objectif de la Section Paloise en ce week-end de reprise.

Section Paloise / CA Brive, coup d'envoi à 15 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Manu, 11. Ikpefan ; 10. Henry, 9. Daubagna ; 7. Hewat, 8. Joseph, 6. Gorgadze (cap) ; 5. Metz, 4. Ducat ; 3. Papidze, 2. Ruffenach, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Sénéca, 18. Tagitagivalu, 19. Puech, 20. Robson, 21. Debaes, 22. Roudil, 23. Tokolahi.

CA Brive : 15. Laranjeira ; 14. Jurand, 13. Tuicuvu, 12. Lee, 11. Muller ; 10. Olding, 9. P. Abadie ; 7. R. Marais, 8. E. Abadie (cap), 6. Voisin ; 5. Paulos, 4. Rixen ; 3. Ceccarelli, 2. Karkadze, 1. Fraissenon.

Remplaçants : 16. Dufour, 17. Vanaï, 18. Delannoy, 19. Papali'i, 20. Lobzhanidze, 21. Sanchez, 22. S. Arnold, 23. M. Ven Der Merwe.

