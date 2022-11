Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match face à l'UBB

La victoire de la Section Paloise à La Rochelle a ramené de la confiance dans les rangs Vert et Blanc , mais "elle n'efface pas non plus tout ce qui s'est passé avant" se charge de vite rappeler un des coachs, Thomas Choveau. Comprendre que les Palois n'ont pas oublié les deux dernières prestations à domicile, deux défaites difficiles à avaler pour les supporters, face à Toulon puis au Stade Français. Avant la première trêve du championnat, et face à une UBB amputée d'une partie de ses cadres par le début de la tournée d'automne, la Section Paloise veut enchaîner un deuxième succès consécutif qui signerait la fin de la mauvaise passe traversée par les Béarnais.

Section Paloise / Union Bordeaux-Bègles, coup d'envoi à 15h15 ce dimanche, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Ikpefan, 13. Manu, 12. Vatubua, 11. Laporte ; 10. Debaes, 9. Daubagna (cap) ; 7. L. Whitelock, 8. Joseph, 6. Zegueur ; 5. Metz, 4. Ducat ; 3. Tokolahi, 2. Delhommel, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Ruffenach, 17. Sénéca, 18. Tagitagivalu, 19. Puech, 20. Mondinat, 21. C. Le Bail, 22. Gailleton, 23. Van Dyk.

UBB : 15. Bielle-Biarrey ; 14. G. Cros, 13. Vili, 12. Mori, 11. Tambwe ; 10. Holmes, 9. Gimbert ; 7. Diaby (cap), 8. Timy, 6. Bochaton ; 5. Roussel, 4. K. Douglas ; 3. Cobilas, 2. Dimcheff, 1. Kaulashvili.

Remplaçants : 16. Maynadier, 17. Poirot, 18. Mailulu, 19. Giammarioli, 20. Lesgourgues, 21. Garcia, 22. Massé, 23. Vatoa.