Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match face à Lyon

"J'espère qu'on n'a pas besoin de se faire fesser deux fois par an par le Stade Français pour montrer notre vrai visage", assure Sébastien Piqueronies, pour autant, une réaction du même ordre que celle ayant suivi le match aller – qui a eu pour conséquences une série de six matchs en prenant des points – est espérée suite à ce match retour. Pour y parvenir, un mot d'ordre : gagner en efficacité. Le fait que la Section Paloise (12e) soit l'équipe du Top 14 à posséder le moins le ballon (46% de moyenne par match) a le double effet de pousser les Béarnais à être le plus "rentables" possible sur leurs munitions, et de parvenir à tenir un rideau défensif imperméable plus longtemps que son adversaire. Deux jambes très chancelantes ces dernières semaines qu'il faut vite renforcer au moment de recevoir le LOU (9e).

ⓘ Publicité

Section Paloise / Lyon, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

loading

Les équipes

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Roudil, 13. Gailleton, 12. Vatubua, 11. Manu ; 10. Henry, 9. Robson ; 7. Hewat, 8. Joseph, 6. Gorgadze (cap) ; 5. Capelli, 4. Ducat ; 3. Tokolahi, 2. L. Rey, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Fisi'ihoi, 18. H. Auradou, 19. Puech, 20. Daubagna, 21. Debaes, 22. Colombet, 23. Papidze.

Lyon : 15. Tchaptchet ; 14. Tuisova, 13. Maraku, 12. Regard, 11. Dumortier ; 10. Berdeu, 9. Pélissié ; 7. Guillard, 8. Taufua (cap), 6. Cretin ; 5. Mayanavanua, 4. Lambey ; 3. Bamba, 2. G. Marchand, 1. J. Rey.

Remplaçants : 16. Coltman, 17. S. Taofifenua, 18. Kpoku, 19. Sobela, 20. Doussain, 21. Veredamu, 22. Gouzou, 23. Tafili.

loading

loading

loading