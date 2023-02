Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match face au Racing 92

La Section Paloise est persuadée d'avoir en main les solutions pour se sortir de l'ornière dans laquelle la série en cours de 5 matchs sans victoire – dont 4 défaites – plombe la course au maintien. Le club, 12e, n'a plus de marge par rapport à ses poursuivants, Brive et Perpignan, sachant en plus de cela que ces deux-là vont s'affronter ce samedi à l'heure où les Béarnais recevront le Racing 92 (4e). Paramètre non négligeable de ce match, le Tournoi qui commence ce week-end ampute la Section de deux joueurs, Guram Papidze (Géorgie) et Portugal (Vincent Pinto), tandis que les Franciliens ne pourront pas compter sur Gaël Fickou, Nolann Le Garrec, Finn Russel (Écosse) et Guram Gogichashvili (Géorgie).

Section Paloise / Racing 92, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Decron, 11. Colombet ; 10. Debaes, 9. Daubagna ; 7. Hewat, 8. Gorgadze (cap), 6. Hamonou ; 5. Metz, 4. Ducat ; 3. Tokolahi, 2. L. Rey, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Sénéca, 18. H. Auradou, 19. Tagitagivalu, 20. Joseph, 21. Robson, 22. Manu, 23. Corato.

Racing 92 : 15. M. Spring ; 14. D. Taofifenua, 13. Klemenczak, 12. Chavancy (cap), 11. Leraitre ; 10. Gibert, 9. Iribaren ; 7. Chouzenoux, 8. Kamikamika, 6. Diallo ; 5. Poloniati, 4. Palu ; 3. Kharaishvili, 2. Narisia, 1. Ben Arous.

Remplaçants : 16. Tarrit, 17. Moukoro, 18. Bresler, 19. Hemery, 20. Volavola, 21. Tabuavou, 22. Méliande, 23. Alo.

