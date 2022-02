Top 14 : la compo de la Section Paloise pour Toulouse

La Section Paloise (10e) accueille le champion de France et d'Europe, le Stade Toulousain (5e), ce samedi dans un Hameau complet (15 heures).

"Ravi de savoir qu'on sera 15 000 face à 15 toulousains", c'est peu dire que le manager palois Sébastien Piqueronies apprécie le fait de voir le Hameau faire le plein - pour la première fois depuis belle lurette - à l'occasion de la venue du Stade Toulousain. La Section Paloise cherchera à faire oublier qu'elle a perdu en faisant beau lors de ses deux dernières sorties (à Montpellier et au Racing), quitte à devoir faire moche pour gagner... En face les Rouge et Noir, sur une inédite série de cinq défaites consécutives en Top 14, doivent toujours faire sans huit de leurs joueurs "protégés" pour le XV de France : Baille, Marchand, Mauvaka, Flament, Cros, Jelonch, Dupont et Ntamack.

Côté béarnais, retour en 2e ligne de Lekima Tagitagivalu et d'Antoine Hastoy à l'ouverture, associé à Thibault Daubagna. Roudil et Ikpefan occuperont les ailes, et Thomas Carol l'arrière.

Les équipes

Section Paloise : 15. Carol, 14. Ikpefan, 13. Manu, 12. Vatubua, 11. Roudil ; 10. Hastoy, 9. Daubagna ; 7. Puech, 8. Joseph, 6. Gorgadze ; 5. Tagitagivalu, 4. Cummins ; 3. Corato, 2. L. Rey (cap), 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Calles, 18. Ramsay, 19. Hewat, 20. Habel-Kuffner, 21. C. Le Bail, 22. Debaes, 23. Tokolahi.

Stade Toulousain : 15. Mallia ; 14. Lebel, 13. Guitoune, 12. Chocobares, 11. Delibes ; 10. Ramos, 9. B. Germain ; 7. Elstadt, 8. S. Tolofua, 6. Placines (cap) ; 5. Ro. Arnold, 4. Ri. Arnold ; 3. Faumuina, 2. Cramont, 1. Ainu'u.

Remplaçants : 16. Boubila, 17. Neti, 18. Brennan, 19. Meafou, 20. Youyoutte, 21. Page-Relo, 22. Holmes, 23. Aldegheri.

Section Paloise / Stade Toulousain, coup d'envoi à 15 heures ce samedi, rendez-vous dès 14h45 pour l'avant-match et le match en intégralité, avec France Bleu Béarn Bigorre !