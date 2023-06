Top 14 : la composition du Stade Rochelais pour la demi-finale face à l'Union Bordeaux Bègles

La composition du Stade Rochelais vient de tomber pour la demi-finale de Top 14, prévue demain, samedi, à 17h à Saint Sébastien face à l'Union Bordeaux Bègles. Pas de grosse surprise, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de la finale de la Champions Cup à Dublin. Avec très peu de blessés en cette fin de saison ( seul Matthias Haddad est de retour de blessure ), le staff a dû une nouvelle fois faire des choix forts. A Dublin, Yoann Tanga et Teddy Thomas étaient hors groupe, et Jules Favre et Thomas Berjon remplaçants n'étaient pas rentrés. Pour ce match à Saint-Sébastien, les maritimes présenteront leur XV majeur.

Composition du Stade Rochelais :

Les titulaires : Reda WARDI, Pierre BOURGARIT, Uini ATONIO, Romain SAZY, Will SKELTON, Paul BOUDEHENT, Levani BOTIA, Grégory ALLDRITT (cap), Tawera KERR-BARLOW, Antoine HASTOY, Raymond RHULE, Jonathan DANTY, Ulupano SEUTENI, Dillyn LEYDS, Brice DULIN.

Les remplaçants : Quentin LESPIAUCQ, Joel SCLAVI, Thomas LAVAULT, Ultan DILLANE, Rémi BOURDEAU, Thomas BERJON, Jules FAVRE, Georges-Henri COLOMBE REAZEL.

Ce vendredi après 15 heures, le groupe a foulé la pelouse du stade Anouéta pour un dernier entraînement avant la demi de demain. Une séance en toute décontraction, avec de la musique en bord de terrain !

LES STATISTIQUES

Le Stade Rochelais et l'Union Bordeaux Bègles s'affrontent pour la première fois à ce stade de la compétition en championnat. En saison régulière, La Rochelle avait marqué les esprits en s'imposant à Bordeaux 36 à 06 au dernier match. Sur les sept dernières confrontations d'ailleurs ( en comptant un match de coupe d'Europe ), les maritimes restent sur six victoires pour une seule défaite, au mois de décembre dernier à Marcel Deflandre 8 à 12.

La Rochelle s'apprête à jouer une quatrième 1/2 finale de Top 14 depuis 2017, l'UBB une troisième d'affilée.

Stade Rochelais / Union Bordeaux Bègles, à vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle ou sur francebleu.fr dès 16h45 ce samedi.

