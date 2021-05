Top 14 : la composition du Stade Rochelais pour la réception d'Agen

Et un, et deux ... et trois matchs en près d'une semaine. Après une défaite à Montpellier samedi dernier 32 à 22, après un revers à Brive mardi, le Stade Rochelais enchaîne avec la réception d'Agen ce samedi après midi à 17 heures. Les agenais derniers au classement restent sur 22 défaites en 22 rencontres, série inédite en Top 14, mais les maritimes jouent la carte humilité. Pour Sébastien Carmignani, un des entraîneurs des avants, "On prépare ce match avec beaucoup de sérieux et de respect pour l'adversaire qui vient. Se remettre en question et du respect, c'est une marque de fabrique de notre club. A une semaine de la finale de la Champions Cup, on va rester concentrer face à Agen.

C'est dur de voir Agen dans cet état - Brice Dulin -

Le SUA est en pleine déroute cette saison. Même Perpignan avait brisé la spirale de défaites en 2018-2019 en allant s'imposer à Montpellier après 15 défaites de rang. Brice Dulin, l'arrière de La Rochelle et de l'équipe de France compatit. Il a été formé à Agen, avant de partir vers Castres et le Racing :

"C'est dur de voir ce club dans cet état. C'est mon club formateur. La saison prochaine, on ne se déplacera plus à Agen, moi le natif du Lot-et-Garonne, cela me touche. Mais dans l'approche du match, je n'y met pas d'affect. On fait abstraction de tout çà. La Rochelle doit continuer sa progression, et à quelques matchs de la fin de saison, il faut bien négocier toute les rencontres."

Retour des titulaires face à Agen à une semaine de la finale de la grande coupe d'Europe

Face à Agen, deux semaines après la réception du Leinster, et après un turn-over important à Montpellier et Brive, la plupart des titulaires retrouvent leur poste une semaine avant la finale de la Champions Cup face à Toulouse :

LE 15 DE DÉPART : Priso, Bourgarit, Atonio, Lavault, Skelton, Boudehent, Gourdon, Vito (cap), Kerr-Barlow, West, Retière, Lafon, Doumayrou, Leyds, Dulin

LES REMPLAÇANTS : Bosch, Wardi, Sazy, Alldritt, Berjon, Aguillon, Rhule, Joly