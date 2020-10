Top 14 : la composition du Stade Rochelais pour la réception de Castres

Top 14 : 5ème journée. Après un succès à Bayonne 36 à 19, le Stade Rochelais reçoit Castres ce samedi à 15 heures 30. Avec plus de quinze cas de COVID 19 dans son groupe ces dernières semaines, le CO n'a plus joué depuis le dimanche 13 septembre.

Petite satisfaction en cette période très particulière de crise sanitaire. Le Stade Rochelais va pouvoir enchaîner un deuxième match en un peu plus d'une semaine sans voir la rencontre reportée à cause du coronavirus. Un luxe presque, alors qu'en Pro D2 encore ce week end, plusieurs matchs ne peuvent pas se tenir à cause de cas positifs au COVID 19 dans certains clubs.

Castres n'a pas joué depuis le 13 septembre

La Rochelle aimerait maintenant confirmer sa bonne prestation à Bayonne, en renouvelant une belle prestation à domicile face aux castrais. La problématique n'est pas la même dans les rangs du CO. Privés de compétition depuis le dimanche 13 septembre et leur défaite à domicile face au Stade Français, les castrais rongent leur frein en attendant le feu vert de retour à la compétition.

Ce feu vert est intervenu jeudi matin, au lendemain des tests réalisés au sein du groupe castrais. Pas de nouveaux cas de COVID 19 au CO, pas plus à La Rochelle. La rencontre se tiendra donc samedi à 15 heures 30 à La Rochelle.

En manque de rythme les castrais ? La réponse du talonneur de La Rochelle Pierre Bourgarit est très claire sur l'approche du match des maritimes. "Franchement, nous aussi, on n'avait pas joué depuis près d'un mois avant d'aller à Bayonne, et on ne peut pas dire que cela s'est mal passé ... il faut faire attention à Castres." Effectivement, physiquement, les rochelais semblaient au point, jusqu'à la fin de la rencontre, et le jeu proposé était très structuré, avec du mouvement, et de l'impact.

En face, Rory Kockott prévient déjà. Pour le 1/2 de mêlée castrais : "On ne va pas se plaindre. On va faire avec le contexte et on ne se trouvera pas d'excuses. J'espère que l'on va être capable de montrer qui on est, et que l'on a du caractère."

L'équipe rochelaise retenue pour la réception des tarnais est très proche de celle alignée à Bayonne. Mais Victor Vito touché au bras à l'entraînement est forfait pour plusieurs semaines.

15 de départ de La Rochelle : Reda Wardi, Pierre Bourgarit, Uini Atonio, Romain Sazy (cap), Will Skelton, Rémi Bourdeau, Kevin Gourdon, Grégory Alldritt, Tawera Kerr-Barlow, Jules Plisson, Arthur Retière, Levani Botia, Geoffrey Doumayrou, Dillyn Leyds, Jérémy Sinzelle

Remplaçants : Facundo Bosch, Léo Aouf, Thomas Lavault, Lopeti Timani, Jules Le Bail, Pierre Aguillon, Jules Favre, Arthur Joly

Le sud-africain Dillyn Leyds, auteur d'un essai de plus de 50 mètres à Bayonne est de nouveau titulaire à 'aile pour la réception de Castres.