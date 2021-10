Top 14 : la composition du Stade Rochelais pour la réception de Castres

6ème journée de Top 14 : l'emporter pour aller plus haut. Le Stade Rochelais reçoit Castres ce samedi à 15 heures. Treizième au classement, les maritimes n'ont gagné qu'un seul match depuis le début de la saison. Les Castrais eux ont une dynamique inverse avec 3 victoires et un nul en 5 matchs.

Voilà maintenant un peu plus d'un mois que le Top 14 a repris. En cinq rencontres, le Stade Rochelais ne reste finalement que sur une seule victoire, celle à domicile face à Biarritz, il y a 15 jours. Toulouse, le Racing, Clermont, et plus récemment Montpellier ont fait chuter tour à tour le vice-champion de France.

Après ces grosses formations prétendantes au titre, La Rochelle s'apprête à recevoir Castres, une des équipes en forme du moment. Un CO auteur d'un début de saison plutôt brillant avec déjà une victoire à Clermont. Les maritimes sont attendus sur ce match, avec une réaction après une rencontre plutôt fade en contenu à Montpellier. Stade Rochelais / Castres, rencontre à vivre dès 15 heures ce samedi sur France bleu la Rochelle.

La composition du Stade Rochelais :

Le 15 de départ : Dany PRISO, Pierre BOURGARIT, Uini ATONIO, Thomas LAVAULT, Romain SAZY, Wiaan LIEBENBERG, Kevin GOURDON, Grégory ALLDRITT (cap), Tawera KERR-BARLOW, Pierre POPELIN, Raymond RHULE, Jonathan DANTY, Eneriko BULIRUARA, Dillyn LEYDS, Brice DULIN

Les remplaçants : Motu MATU'U, Reda WARDI, Rémi PICQUETTE, Paul BOUDEHENT, Thomas BERJON, Jules PLISSON, Pierre BOUDEHENT, Guram PAPIDZE