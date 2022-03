Top 14 : la composition du Stade Rochelais pour la réception du Racing 92 ce samedi

Top 14 : la saison régulière touche à sa fin. En comptant cette 21ème journée, il ne reste plus maintenant que six rencontres à jouer pour connaître les six équipes qui joueront les phases finales. Si Montpellier est en tête pour le moment, les positions sont très serrées. La Rochelle 7ème, n'est qu'à 10 points des héraultais, et 4 points même de Lyon, troisième du Top 14.

Un succès face au Racing placerait en tout cas les franciliens derrière La Rochelle à la fin de cette journée. Une rencontre charnière avant une triple confrontations de suite face à Bordeaux. ( championnat et coupe d'Europe ). Le Stade Rochelais enregistre en tout cas un retour de ses internationaux pour la réception du Racing 92. Voici la composition de l'équipe :

Les titulaires : Dany PRISO, Pierre BOURGARIT (cap), Uini ATONIO, Thomas LAVAULT, Will SKELTON, Wiaan LIEBENBERG, Rémi BOURDEAU, Victor VITO, Tawera KERR-BARLOW, Ihaia WEST, Raymond RHULE, Levani BOTIA, Jérémy SINZELLE, Jules FAVRE, Brice DULIN

Les remplaçants : Facundo BOSCH, Guram PAPIDZE, Romain SAZY, Grégory ALLDRITT, Thomas BERJON, Pierre POPELIN, Jonathan DANTY, Joel SCLAVI