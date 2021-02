Top 14 : la composition du Stade Rochelais pour la réception du Stade Français

Après une victoire à Toulon, le Stade Rochelais va recevoir deux fois de suite à Marcel Deflandre. Le Stade Français ce samedi à 14h45 et le Stade Toulousain le samedi 27 février à 21h05. Troisième au classement, les maritimes peuvent reprendre la première place du championnat avant la fin du mois.

17ème journée du top 14 : après un succès retentissant à Toulon le week end dernier, le Stade Rochelais a l'opportunité d'enfoncer le clou ce samedi avec la réception du Stade Français. Troisième au classement, les maritimes, avec un match en retard, celui face à Toulouse qui se jouera le samedi 27 février, peuvent reprendre la tête du Top 14 avant la fin du mois de février.

La Rochelle seule équipe du Top 14 encore invaincue à domicile

Les rochelais toujours invaincus à domicile cette saison, la seule équipe du top 14 d'ailleurs, vont tenter de le rester jusqu'à la fin de la phase régulière. Le Stade Français, puis Toulouse, Lyon, Agen et Pau doivent encore se présenter à Marcel Deflandre. Les parisiens même à la peine en déplacement dernièrement, avaient signé une belle prestation au match aller face à La Rochelle. Un 35 à 13 qui reste encore dans les mémoires, avec une performance XXL de Sékou Makalou. Le virevoltant 3eme ligne international parisien avait affolé la défense maritime et marqué deux essais.

Will Skelton, le deuxième ligne de La Rochelle, international australien. © Radio France - Gérald Paris

Retour de Will Skelton dans la mêlée

Cette fois, La Rochelle est prévenu, et pourra s'appuyer aussi sur le retour de son colosse australien Will Skelton en deuxième ligne. L'ancien joueur des Saracens a purgé son carton rouge pris face à Montpellier. Un retour important au sein du groupe rochelais à une semaine de la réception de Toulouse. L'ailier Sud-Africain Leyds est préservé tout comme le demi de mêlée Tawera Kerr-Barlow et le 3eme ligne Liebenberg.

Voici la composition du Stade Rochelais pour la réception du Stade Français :

Le 15 de départ : Priso, Bosch, Joly, Sazy (cap), Skelton, Bourdeau, Boudehent Pa., Gourdon, Berjon, Plisson, Boudehent Pi., Doumayrou, Rhule, Favre, Sinzelle

Les remplaçants : Lagrange, Wardi, Lavault, Vito, Retiere, West, Botia, Herrera