Top 14 : la composition du Stade Rochelais pour le déplacement à Bayonne

27 jours après une défaite à Toulouse, le 12 septembre dernier, le Stade Rochelais va enfin retrouver la pelouse du Top 14 ce vendredi 9 octobre. Avec une période sans match avec la coupe d'Europe, et un report de la réception du Racing 92 à cause du coronavirus, la Rochelle se déplace à Bayonne.

Réception de Toulon le samedi 5 septembre, victoire 29 à 15. Déplacement à Toulouse le samedi 12 septembre, défaite 39 à 23 ... et puis plus rien. Avec une fin de coupe de Champion's Cup prévue dans la foulée pour notamment le Stade Toulousain, Clermont ou encore le Racing 92, les rochelais savaient qu'ils n'allaient pas jouer pendant deux week end de suite.

27 jours après leur dernier match officiel, les joueurs de La Rochelle vont retrouver le terrain

Mais avec l'épidémie de coronavirus, la tenue des matchs est parfois incertaine. Avec trois cas ou plus dans un groupe, le report est de mise pour les équipes pro du Top 14 et de la Pro D2. Les franciliens du Racing fraîchement qualifiés pour la finale de la grande coupe d'Europe en battant les Saracens ont malheureusement derrière subit une série de tests positifs à la COVID 19 avant un déplacement à La Rochelle. Match reporté donc, et des maritimes qui rongent leur frein. Cette fois, c'est la bonne, 27 jours après leur dernier match officiel, les joueurs de La Rochelle vont retrouver le terrain.

Un déplacement en terre bayonnaise avec un groupe de 23 joueurs :

15 de départ :Reda Wardi, Pierre Bourgarit, Uini Atonio, Thomas Lavault, Will Skelton, Rémi Bourdeau, Grégory Alldritt (cap), Victor Vito, Tawera Kerr-Barlow, Jules Plisson, Arthur Retière, Levani Botia, Geoffrey Doumayrou, Dillyn Leyds, Jérémy Sinzelle

Les remplaçants : Facundo Bosch, Léo Aouf, Romain Sazy, Kevin Gourdon, Jules Le Bail, Pierre Aguillon, Jules Favre, Ramiro Herrera