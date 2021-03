Top 14 : la composition du Stade Rochelais pour le déplacement à Castres

18ème journée du Top 14 : Le Stade Rochelais se déplace à Castres ce samedi à 17 heures. Les internationaux Grégory Alldritt et Pierre Bourgarit hors groupe, sont laissés au repos. Uini Atonio, et Brice Dulin positifs au coronavirus sont confinés et seuls pour éviter de contaminer leurs proches.

Une semaine après une défaite amère face à Toulouse à domicile 11 à 14, les maritimes reprennent le chemin du Top 14 avec un déplacement à Castres ce samedi à 17h. Pas question de s'appuyer sur le match aller remporté 62 à 3 à Marcel Deflandre face aux castrais. Un terrible retour à la compétition à la mi-octobre pour un groupe castrais qui venait d'avoir plusieurs cas positifs dans ses rangs.

Castres espère toujours se qualifier pour les phases finales

Cette fois Castres a repris des couleurs et avec la prolongation récente de leur charnière Kockott et Urdapilleta, va vouloir montrer qu'il reste encore une chance de se glisser dans le Top 6 pour les phases finales. En face La Rochelle ne dispose pas de ses internationaux, Alldritt et Bourgarit sont hors groupe et restent au repos, même si le club aurait pu techniquement les faire jouer, Atonio et Dulin positifs au COVID 19, sont confinés, seuls pour ne pas être contagieux pour leurs proches. Mais l'effectif maritime aligné à Castres a tout de même fière allure.

15 de départ pour La Rochelle : Wardi, Bosch, Herrera, Lavault, Skelton, Boudehent, Gourdon, Vito (cap), Kerr-Barlow, Plisson, Retière, Botia, Rhule, Favre, Sinzelle

Remplaçants pour La Rochelle : Lagrange, Priso, Sazy, Haddad, Liebenberg, Berjon, West, Joly