Top 14 : la composition du Stade Rochelais pour le déplacement à Clermont-Ferrand

26ème et dernière journée de la saison régulière du Top 14. Ce samedi soir, sept matchs se joueront à 21h05. Sur six d'entre eux, il y a encore de l'enjeu. La Section Paloise face à Montpellier et Bayonne face au Stade Français vont se battre à distance pour éviter la 13ème place synonyme de barrage avec le finaliste perdant de la Pro D2. En haut de tableau, Toulouse veut enchaîner à Bordeaux, et le Stade Rochelais va tenter de gratter au moins un point de Clermont-Ferrand pour être assuré de se qualifier directement en 1/2 finale.

La Rochelle n'a jamais réussi à s'imposer à Clermont-Ferrand

Un point ... ou plus avec une victoire, mais ce serait une première dans l'histoire du club. Si par le passé, les maritimes ont su s'imposer à Toulouse, Toulon, le Racing et même le Stade Français, jamais les Rochelais n'ont réussi à l'emporter sur la pelouse de Marcel Michelin, face aux auvergnats. Voici la composition de l'équipe maritime :

Le 15 de départ : Wardi, Bosch, Atonio, Lavault, Skelton, Bourdeau, Liebenberg, Gourdon (cap), Kerr-Barlow, Le Bail, Retière, Doumayrou, Rhule, Leyds, Dulin

Les remplaçants : Bourgarit, Priso, Tanguy, Aldritt, Kieft, Favre, Sweetnam, Joly