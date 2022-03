Top 14 : la composition du Stade Rochelais pour le déplacement à Toulon

Top 14 : le Stade Rochelais est attendu au stade Mayol à Toulon ce samedi à 17 heures 15. Une rencontre reportée de la 15ème journée à cause de cas de Covid 19 dans les rangs varois. Un succès bonifié, et les maritimes remonteraient à la 3ème place du championnat. Voici l'équipe rochelaise.

La fin de championnat approche. En comptant ce match reporté de la 15ème journée, le Stade Rochelais n'a plus que sept rencontres en Top 14 pour valider sa présence en phase finale. Déplacement à Toulon ce samedi avant d'enchaîner de gros matchs avec la réception du Racing 92 ou des déplacements à Toulouse et Bordeaux. Ce week-end le RCT risque déjà d'être un candidat compliqué à manier pour les maritimes. Toulon reste sur un bonus défensif à Montpellier et une victoire bonifiée à Biarritz. Un RCT qui a retrouvé ses joueurs cadres pour cette fin de saison.

Voici la composition du Stade Rochelais pour ce déplacement à Toulon :

Les titulaires : Dany PRISO, Pierre BOURGARIT, Joel SCLAVI, Romain SAZY (cap), Rémi PICQUETTE, Wiaan LIEBENBERG, Rémi BOURDEAU, Victor VITO, Thomas BERJON, Ihaia WEST, Eneriko BULIRUARUA, Levani BOTIA, Jérémy SINZELLE, Dillyn LEYDS, Pierre POPELIN

Les remplaçants : Samuel LAGRANGE, Léo AOUF, Thomas LAVAULT, Paul BOUDEHENT, Tawera KERR-BARLOW, Raymond RHULE, Pierre BOUDEHENT, Ramiro HERRERA

L'australien William Skelton sera disponible le week end prochain. L'international a bénéficié de congés un peu plus longs que ses coéquipiers pour pouvoir effectuer un aller retour en Australie.