Top 14 : la composition probable du Stade Rochelais face au Stade Toulousain

Pour la venue du champion de France en titre, le Stade Rochelais n'a pas tout son groupe à disposition. Pour cette première journée de Top 14, les maritimes ont malheureusement encore pas mal de joueurs à l'infirmerie, et d'autres indisponibles, et pas des moindres.

En conférence de presse d'avant-match ce vendredi après midi, le manager de La Rochelle Ronan O'Gara a fait le point sur son effectif. Entre les blessés, et les joueurs retenus cet été avec leur sélection, les lignes arrières sont particulièrement touchées.

Arthur Retière, Brice Dulin, Victor Vito et Jérémy Sinzelle sont blessés

L'ailier Arthur Retière sera indisponible jusqu'au mois de novembre après une pubalgie et une opération aux adducteurs. Le troisième ligne Victor Vito n'est pas disponible non plus blessé au genou, l'arrière Brice Dulin n'est pas dans le groupe non plus, victime d'une fracture à la main gauche en finale du Top 14, il n'est pas remis. Avec son genou, Jérémy Sinzelle est à l'infirmerie jusqu'à la fin du mois. Tawera Kerr-Barlow le demi de mêlée ne sera pas titulaire, fraîchement revenu de Nouvelle Zélande.

Enfin Levani Botia et Jonathan Danty retenus en sélection cet été ne seront pas alignés face à Toulouse.

Pour la composition du 15 de départ probable de La Rochelle face à Toulouse :

Reda Wardi, Pierre Bourgarit, Uini Atonio, William Skelton, Thomas Lavault, Grégory Alldritt, Kevin Gourdon, Wiann Liebenberg, Thomas Berjon, Jules Plisson ( o ), Dyllin Leyds, Raymond Rhules, Jules Favre, Martin Alonso Munoz, Pierre Popelin.