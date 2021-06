La demi-finale de Top 14 entre l'Union Bordeaux-Bègles face au Stade Toulousain, ce samedi soir, a réuni plus d'un million de téléspectateurs, tous branchés sur Canal +. D'après la Ligue nationale de rugby, il s'agit d'un record pour cette saison de Top 14.

Top 14 : la demi-finale entre l'UBB et le Stade Toulousain fait un carton d'audience

La demi-finale entre l'UBB et le Stade Toulousain ce samedi soir à Lille.

C'est le record d'audience de cette saison de Top 14. 1 040 000 spectateurs ont regardé la demi-finale de Top 14 qui opposait l'Union Bordeaux-Bègles au Stade Toulousain (21-24) ce samedi soir au stade Pierre Mauroy de Lille, "avec un pic à 1 250 000 téléspectateurs", ajoute la Ligue nationale de rugby dans un communiqué envoyé ce dimanche après-midi. C'est la plus grosse audience réalisée par la chaîne cryptée Canal + pour cette saison 2020-2021 de Top 14. La veille, l'autre demi-finale dans laquelle le Stade Rochelais et le Racing 92 livraient bataille avait rassemblé 800 000 téléspectateurs, "avec un pic à 970 000 téléspectateurs", précise toujours la LNR.

Un record qui pourrait bien tomber lors de la finale qui opposera entre le Stade Toulousain et La Rochelle, au Stade de France, et qui sera diffusée en direct sur France 2 et Canal + ce vendredi 25 juin à 20h45.