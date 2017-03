Top 14 : La fusion Racing 92/Stade Français relance l'Aviron Bayonnais

C'est un coup de tonnerre sur le rugby français aux impacts directs sur l'actuelle saison de Top 14, voir de Pro D2. Le Racing 92 et le Stade Français, les deux derniers champions de France, annoncent leur fusion ! Elle sera effective dès la saison prochaine et entraînera une seule relégation.

Même avec le meilleur des conseillers en communication, l'Aviron n'aurait pas rêvé un tel scénario, totalement inattendu. Personne ne s'attendait à l'annonce d'une fusion entre le Racing 92 et le Stade Français, deux clubs certes très proches par la distance - 12 kilomètres séparent le stade Jean-Bouin où évoluent les Parisiens du stade Yves-du-Manoir de Colombes - mais très éloignés par leur rivalité ancestrale.

Si le mariage, effectif dès la saison prochaine selon le communiqué officiel, entre les deux clubs historiques du rugby français - la section rugby du Racing 92 a été fondé en 1890 et celle du Stade Français (qui a fusionné en avec le CASG) en 1892 - qui sont également les 2 premiers et les 2 derniers champions de France, se confirme une place serait automatiquement libérée en Top 14.

Autrement dit, le 13e du classement de Top 14 ne serait plus automatiquement relégué en Pro D2. Et de fil en aiguille, la fin de saison de l'Aviron Bayonnais se retrouve relancée. Alors que tout le monde se préparait à la descente depuis déjà quelques semaines, et qu'on croyait les ciels et blancs définitivement coulés ce week-end dans la rade de Toulon (82-14), le maintien redevient un rêve accessible.

Une dernière chance inespérée pour Bayonne !

Les basques, qui comptent 18 points de retard sur le 1er maintenu (le Stade Français), n'en ont que 5 de débours sur Grenoble, le 13e et désormais 1er "maintenable" avec un calendrier plus favorable. Des Isérois qui se retrouvent au cœur d'une enquête pour viol, après la défaite samedi à Bordeaux, révèle ce lundi France Bleu Gironde. Le club Grenoblois prend acte de cette information qu'il dit ne pas vouloir commenter avant la conclusion de l'enquête.

Pour les Bayonnais le timing de cette annonce de fusion ne pouvait pas tomber mieux. La déculottée samedi dans le Var leur a mis le moral en dessous de zéro et la préparation du match contre Bordeaux-Bègles, samedi 18 mars, s'annonçait particulièrement difficile. Aujourd'hui, la motivation s'impose d'elle-même. Quant à la raclée historique qui fait honte aux supporters, déchaînés sur les réseaux sociaux avant même le coup de sifflet final, elle est déjà reléguée dans la malle aux mauvais souvenirs. On ne parle plus que de ce "tremblement de terre" qui secoue le monde de l'ovalie.

Du côté du club des bords de Nive, où l'on assure découvrir cette fusion entre le Racing 92 et le Stade Français en même temps que tout le monde, on se refuse à réagir à chaud. Pas de déclaration des dirigeants bayonnais pour le moment, "On attend d'avoir une officialisation et la position de la Ligue" nous répond-t-on au siège du club et du côté du directeur sportif, Nicolas Morlaes. L'Aviron a l'expérience encore fraîche des fusions annoncées mais jamais conclues (le mariage entre l'Aviron et le Biarritz Olympique dévoilé en mai 2015 a finalement capoté un mois plus tard).

Une chance supplémentaire de monter pour le BO ?

Reste à connaître la position de la Ligue Nationale de Rugby qui pourrait discuter du sujet mercredi. Décidera-t-elle, si la fusion se réalise comme prévu dès la fin de saison, de maintenir automatiquement le 13e du Top 14, seul le dernier étant alors relégué ? Choisira-t-elle d'organiser un barrage entre ce même 13e et le club battu en finale de Pro D2 ?

Dans ce deuxième cas, cela donnerait une chance supplémentaire au Biarritz Olympique de monter en Top 14. Le BO est actuellement en course pour la qualification pour les phases finales. Cinquième du classement à 6 journées de la fin, avec 8 points de retard et un calendrier compliqué, les Biarrots auront du mal à revenir sur le 1er du classement qui se verra offrir une accession directe. En revanche la finale d’accession leur est totalement ouverte à ce jour.