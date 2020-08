Top 14 : la recrue argentine Guido Petti veut "grandir" avec l'UBB

Pour l'une des recrues phares de l'Union, tout s'est fait "très rapidement." A 25 ans, le deuxième ligne (1m93, 104 kgs) explique qu'il voulait venir en France et que l'UBB lui est apparue comme "la meilleure option." Après cinq saisons chez les Jaguares, Guido Petti a choisi de s'exiler loin de son pays pour progresser.

C'est un très bon challenge. Je vais donner le meilleur de moi-même - Guido Petti

"C'est nouveau pour moi. Je n'ai jamais joué, ou vécu, hors de mon pays" avait expliqué l'international argentin (51 sélections) lors de sa première rencontre à Bordeaux avec la presse. "Un nouveau coach, de nouveaux visages, une nouvelle équipe. C'est un très bon challenge pour moi. Je vais donner le meilleur de moi-même (...) je suis quelqu'un qui essaie de dynamiser le jeu. Ce n'est pas forcément habituel pour les deuxièmes lignes en France, où c'est un peu plus lent, je crois. Je vais essayer d'apporter ça en m'adaptant à ce championnat."

Guido Petti : "Bordeaux-Bègles, un des meilleurs clubs du Top 14" Copier

La Fédération argentine de rugby a poussé Guido Petti à partir à l'étranger, s'il en avait l'opportunité, pour continuer sa carrière. L'Argentin le reconnaît, plusieurs étaient intéressés par son profil, en France comme en Angleterre. Pourquoi avoir choisi l'UBB ? "C'est un club qui me semble très compétitif, qui se bat pour le championnat, qui est très ambitieux (...) c'est aujourd'hui un des meilleurs clubs du Top 14, où il y a un projet à long terme" répond Guido Petti. "C'était la meilleure option pour moi, le meilleur club pour grandir et continuer à apprendre en tant que joueur, auprès de personnes comme Christophe Urios."

Ils aiment attaquer (...) ils veulent avoir le ballon. C'est un bon état d'esprit - Guido Petti

Le jeu pratiqué par l'UBB séduit aussi la recrue. "Ils aiment attaquer, j'ai vu quelques-uns de leurs derniers matchs. Ils veulent avoir le ballon. C'est un bon état d'esprit et je veux en faire partie (...) Cela fait peu de temps que je suis là et déjà, en les voyant, je me dis que j'ai bien choisi. Je suis très content." Et pour son intégration, Guido Petti peut compter sur son compatriote Santiago Cordero. "Il m'a accueilli, m'a aidé à chercher un logement, m'a fait découvrir la ville. L'avoir à mes côtés a rendu les choses plus faciles que si j'avais débarqué tout seul."