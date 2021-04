Top 14 : le match Bayonne-Castres menacé

La rencontre entre l'Aviron Bayonnais et le Castres Olympique, initialement prévue ce samedi 24 avril est fortement menacée. En effet, plusieurs cas positifs de Covid-19 ont été détectés dans l'effectif tarnais.

La commission compétition de la Ligue nationale de rugby, qui se réunit ce mardi après-midi, devrait sans doute prononcer un report de ce match comptant pour la 22e journée de Top 14. Une rencontre importante pour les joueurs de Bayonne après la défaite de vendredi dernier à Pau (43-33) et à cinq journées de la fin du championnat.

Reporté à la semaine prochaine ?

Une annulation, et les casses-têtes qui vont avec sur la date de report, dans un calendrier déjà chargé, alors que la phase régulière du championnat se termine le 5 juin. La solution envisagée serait de disputer cette rencontre le jeudi 29 avril, le vendredi 30 ou le samedi 1er mai. Des nouveaux cas de coronavirus à Bordeaux-Bègles et à Brive et à Castres devraient entraîner également le report de deux autres matches prévus ce week-end : UBB-Montpellier et Brive-La Rochelle.

Lors de la dernière journée, quatre autres matchs du championnat ont été annulés pour les mêmes raisons il s'agit de Bordeaux-Bègles - Agen, du derby Racing 92 - Stade Français, Montpellier - Toulon et le derby du Centre entre Clermont et Brive.