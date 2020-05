Top 14 - La reprise est fixée à Brive, qui annonce la prolongation de Péjoine et sept arrivées

Toujours bourrée d'incertitudes, la saison 2020-2021 de Top 14 se prépare pour le CA Brive. Protocole de reprise de l'entraînement, prolongation de Jean-Baptiste Péjoine, arrivées de Tuicuvu, Dufour et cinq Espoirs, négociations salariales avec les joueurs : on fait le point.

Le CA Brive a voulu prendre le temps, avant de communiquer sur ce dont il planche en vue de la saison 2020-2021 de Top 14. Même si elle reste toujours bourrée d'incertitudes sportives et économiques, entre autres, le club vient de faire un état des lieux de sa situation.

Sportivement

1. Protocole de reprise de l'entraînement

Les joueurs, actuellement en chômage partiel, seront de nouveau salariés du club à 100% à compter du lundi 1er juin. Ils débuteront... par une semaine de congés alors qu'ils se sont entretenus individuellement depuis le début du confinement. Le protocole en vue de la reprise de l'entraînement débutera, lui, lundi 8 juin par une batterie d'examens médicaux et notamment les tests de dépistage au coronavirus, conformément aux directives de la Ligue Nationale de Rugby. Ils auront lieu individuellement, à horaire fixe, avec des circuits prédéfinis pour éviter tout contact. " Il faudra tester une soixantaine de personnes chaque semaine " annonce Xavier Ric, directeur général du club.

2. Péjoine prolonge, discussions toujours en cours avec Dal Maso

Du côté du staff sportif mené par Jeremy Davidson, Jean-Baptiste Péjoine prolonge l'aventure pour deux saisons supplémentaires avec le CAB. L'ancien demi-de-mêlée vient en effet de signer un nouveau bail et sera toujours en charge des trois-quarts brivistes. Ce n'est pas encore le cas de Marc Dal Maso, " les discussions se poursuivent " indique Xavier Ric. Le staff est rejoint par Franck Romanet, qui met un terme à sa carrière. L'ailier, à Brive depuis trois saisons, l'intègre comme kiné lui qui a obtenu son diplôme à Limoges en menant des études en parallèle de sa carrière. En revanche, les deux préparateurs physiques Romain Dubois et Stéphane Polly n'en feront plus partie.

Seta Tuicuvu s'engage pour trois ans avec Brive © Maxppp - Thierry Larret

3. Tuicuvu, Dufour et cinq Espoirs s'engagent

Du côté des joueurs, le CAB officialise plusieurs arrivées. L'arrière Setariki Tuicuvu (24 ans), formé à Clermont et prêté à Bayonne où il n'a pas joué un seul match en raison de la crise de coronavirus, signe pour trois ans jusqu'en 2023. Le Fidjien aux deux sélections bénéficie du très prisé statut JIFF puisqu'il a passé plus de trois ans au sein d'un centre de formation dans l'Hexagone. Le talonneur Florian Dufour (22 ans) en provenance de Bordeaux s'engage lui pour deux saisons plus une en option. Ils sont les quatrièmes et cinquièmes recrues après l'ailier rochelais Valentin Tirefort et Wesley Douglas, ailier ou centre bitterois, et le pilier italien Pietro Ceccarelli. " Le recrutement n'est pas fini " ajoute Xavier Ric. Par ailleurs, le CAB s'attache les services de cinq jeunes joueurs pour son équipe Espoirs dont certains pourraient bien préparer la prochaine saison avec les pros. Fouad Boulaghrifa (ouvreur, Agen), Francisco Coria Marchetti (pilier, international argentin U20), Nathan Fraissenon (pilier, Castres), Martin Gourgeon (troisième ligne centre, Montpellier) et Sione Lolohea (2ème ligne venu des Etats-Unis, d'origine samoanne). Ils intègrent le centre de formation en compagnie de trois Espoirs brivistes actuels (Victor Colas, Enzo Jouannet et Dave Koelman), mais aussi quatre jeunes Crabos (âgés de 16 ans) à fort potentiel : Léo Carbonneau, David Geneste, Loan Lavergne et Tom Raffy. Ils étaient moteurs de l'équipe arrivée en finale nationale des cadets première année en 2019.

4. Un stage, deux matchs de préparation

En vue de la saison prochaine, et bien sûr en fonction des possibilités au regard des conditions sanitaires, le CAB devrait effectuer un stage à Bugeat (à des dates non confirmées à ce jour) et deux matchs de préparation contre le Stade-Français (le 14 août à Tulle) et le Racing 92 (le 28 août à Biars-sur-Cère).

Économiquement

1. Un budget inconnu

Alors que la crise économique frappe de plein fouet les entreprises après la crise sanitaire, le CA Brive " n'est pas capable à ce jour de dire quel sera son budget pour la saison prochaine " reprend Xavier Ric, " nous savons globalement qu'elles seront nos charges, mais nous faisons peu à peu le point avec nos partenaires concernant les engagements qu'ils pourront prendre envers nous ". Et, alors que les rentrées sont incertaines, il balaye l'opportunité des matchs à huis clos pour le CAB. " C'est impensable et inimaginable. Des matchs de rugby sans public, c'est la mort d'un club " dit-il alors que les clubs sont, pour leur fonctionnement, très dépendants de leur billetterie. De même, la campagne d'abonnements est gelée, en l'état, dans l'attente d'avoir plus de certitudes sur l'organisation de la saison prochaine.

2. Des négociations sur les salaires avec les joueurs

Alors que le club a longtemps indiqué que cette option serait étudiée après toutes les autres pour diminuer ses charges, la piste de la réduction du salaire des joueurs est désormais sur la table. Des premières discussions viennent de débuter à l'initiative du club, " mais il est bien trop tôt pour en dire quoi que ce soit " glisse le DG, alors que Castres, Toulouse et Toulon ont déjà annoncé des accords, et que cela est en cours au Stade-Français et à Montpellier.

3. Les travaux d'infrastructures se poursuivent

Enfin, les travaux pour remettre à niveau les équipements sportifs du CA Brive se poursuivent. Brièvement interrompu au début du confinement, le chantier du centre de performance sous la tribune Elie Pebeyre bat son plein. " Les investissements de structure du clubs sont maintenus " en dépit de la crise sanitaire, " ils sont pour nous une priorité en terme d'attractivité " justifie Xavier Ric, tout comme la construction de deux espaces réceptifs sous cette même tribune Pebeyre. " La livraison de l'ensemble est prévue pour début septembre ", la date toujours théorique de la reprise du Top 14 et une première journée fixée au 5 septembre.

4. Partenariat renouvelé avec Adidas

Le CAB, déjà équiper par cet équipementier depuis 2015, indique enfin que son bail avec Adidas est renouvelé " jusqu'en 2025. Nous sommes le seul club de l'élite à l'être par cet équipementier " conclut Xavier Ric.