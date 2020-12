Top 14 : la révolte de la Section Paloise attendue face au Stade Français

Vite tourner la page, c'est plus qu'une envie en ce moment une vraie nécessité à la Section Paloise. La page d'une année 2020 au bilan famélique où la Section n'a remporté que quatre matchs de Top 14 pour onze défaites (et un match nul). Une crise de résultats larvée à cheval sur deux saisons ayant débouché ces dernières semaines sur la mise à l'écart du duo de managers formé de Fred Manca et Nicolas Godignon. Face à un Stade Français (5e) en pleine bourre la réaction des Béarnais (11e) sera scrutée, seule la victoire donnera de la confiance et du temps à un groupe qui en manque cruellement.

Thomas Domingo avant Section Paloise / Stade Français Copier

Les deux recrues sudistes dans le groupe

Le trio d'entraîneurs Domingo - Tito - Lanne-Petit, déjà à l'œuvre au plus près du terrain, a donc vu ses prérogatives élargies, un intérim appelé à durer jusqu'à la fin de la saison selon le président Bernard Pontneau. Les trois ont pu se faire la main en Challenge Cup, en lançant des jeunes (Barrett, Couchinave, Le Gall...), et en relançant d'autres joueurs peu ou pas vus depuis le début de la saison (Hamadache, Marchois, Nicot...). Le bilan - une victoire contre Worcester, une défaite aux London Irish - incite à la prudence, mais cette fenêtre européenne aura donné un peu de temps pour préparer la réception capitale des parisiens.

Charly Malié avant Section Paloise / Stade Français Copier

La Section lancera pour ce match ses deux dernières recrues, arrivées plus tôt ce mois-ci : Matt Philip, qui sera titulaire en deuxième ligne, et Tumua Manu, qui prendra place sur le banc pour sa première. De leur côté les Parisiens seront privés de Jonathan Danty et Nicolas Sanchez, tous les deux blessés, mais le groupe est en pleine confiance, auréolé de quatre succès sur ses cinq dernières sorties. Ce sera aussi le retour à la compétition l'Argentin Pablo Matera, suspendu par sa fédération au début du mois après la réapparition de tweets racistes écrits par lui et deux de ses partenaires (Petti et Socino) entre 2011 et 2013.

Les équipes

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Barrett, 13. Fumat, 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. Hastoy, 9. Daubagna ; 7. Habel-Kuffner, 8. L. Whitelock, 6. Puech (cap) ; 5. Philip, 4. Pesenti ; 3. Adriaanse, 2. L. Rey, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Moïse, 18. Ramsay, 19. Gunther, 20. Marques, 21. Debaes, 22. Manu, 23. Corato.

Stade Français : 15. Hamdaoui ; 14. Naivalu, 13. Nayacalevu, 12. Fickou, 11. Etien ; 10. Segonds, 9. Coville ; 7. Kremer, 8. Burban, 6. Chapuis ; 5. Maestri, 4. Gabrillagues ; 3. Alo-Emile (cap), 2. Da Silva, 1. Kakovin.

Remplaçants : 16. Panis, 17. Mavinga, 18. De Giovanni, 19. Matera, 20. Hall, 21. Delbouis, 22. Veainu, 23. Tagi.

Section Paloise / Stade Français, rendez-vous dès 15h30 pour l'avant-match, et le match en intégralité, avec France Bleu Béarn Bigorre !