Top 14 - A La Rochelle, Brive ne veut pas jouer petits bras pour espérer un résultat

Sur la pelouse du leader, le CA Brive ne part clairement pas favori ce samedi à 20h45 pour la 21e journée du Top 14. Mais les Corréziens n'y vont pas battus d'avance et entendent bien poursuivre sur leur bonne dynamique du moment.

Rien à perdre et même tout a gagné. C'est le credo des rugbymen de Brive avant la 21e journée du Top 14, car c'est un adversaire quasi intouchable qui se présente à eux ce samedi soir à 20h45 (et non 18h30 comme initialement fixé, avant que l'horaire soit revu ce vendredi). Le CAB, 9e du Top 14, va défier La Rochelle, le leader, sur ses terres. Les Corréziens n'y vont pas battus d'avance, même si l'opposition paraît bien déséquilibrée.

"Continuer ce qu'on a entrepris contre Toulon et Toulouse"

Car tous les indicateurs plaident objectivement en défaveur du CAB. La Rochelle, premier incontesté du championnat, compte huit points d'avance sur le deuxième et reste sur série en cours de dix victoires consécutives en Top 14 et coupe d'Europe, malgré l'absence d'internationaux pour le Tournoi des VI Nations. Les Rochelais sont invaincus depuis plus de trois mois, et la voie est grande ouverte aux Maritimes pour les demi-finales. Quelles options, alors, pour Brive, qui accuse vingt-deux points de retard au classement, chez cette puissance émergente du rugby français ? "On est sur une bonne dynamique donc on va essayer de rivaliser", veut croire Philippe Cardonneau, l'entraîneur des trois-quarts du CA Brive, qui espère que l'embellie du printemps née du naufrage à Bayonne fin janvier va se confirmer.

Parce qu'après sa défaite encourageante au Racing malgré trois essais marqués, le CAB a confirmé sa mue en terrassant Toulon puis Toulouse ces deux dernières semaines. Férocité retrouvée, tactique maîtrisée et appliquée, jeu plus ambitieux : les Brivistes ont rectifié le tir. "On y va sur la pointe des pieds, mais on essaiera de mettre en place notre jeu" dit l'ouvreur Matthieu Ugalde, pour "continuer ce qu'on a entrepris contre Toulon et Toulouse et ne pas tout remettre en question avec une lourde défaite."

Damien Jourdain confirme : lui et ses coéquipiers ne partent pas en victimes. "On peut leur poser des difficultés et mettre en place des choses qui risquent de les gêner et de les perturber" glisse le pilier sans dévoiler le plan de jeu, "ça peut nous permettre de faire un résultat chez eux. Alors, après, le résultat... un point de bonus ça sera déjà très bien, mais on verra ce qui peut se passer."

Mais la méfiance est réelle car La Rochelle est aussi la seule équipe à ne pas avoir encore perdue une fois sur son terrain cette saison en championnat dont elle est la deuxième meilleure attaque et la meilleure défense.