Top 14 - La Rochelle, décidément la bête noire de l'UBB

Ben Lam cadenassé et l'attaque de l'UBB sans solution.

L'an passé, le Stade Toulousain s'était affiché comme la bête noire de l'Union Bordeaux-Bègles. Quatre matches et quatre victoires pour Toulouse, dont les deux demi-finales en coupe d'Europe et en championnat. Ce quatre sur quatre (depuis 2020), le Stade Rochelais l'a également réalisé ce samedi soir devant les 32 509 spectateurs du stade Chaban-Delmas en s'imposant face à l'UBB à la dernière seconde par la plus petite des marges 16-15.

Durant toute la partie, l'Union Bordeaux-Bègles s'est heurtée à un mur. Pas d'espace pour les attaquants bordelais, une défense agressive de la part des maritimes qui n'ont jamais cédé un pouce de terrain à leurs adversaires. Ajoutez-y un réalisme total en première période pour les deux essais de Danty et Rhule sur les deux seules véritables opportunités rochelaises et seule l'indiscipline des coéquipiers de Grégory Alldritt en première mi-temps a permis à l'Union de capitaliser un minimum.

Revanche et belle les deux prochains week-ends

Le souci, c'est qu'au retour des vestiaires, le Stade Rochelais a encore resserré son étreinte défensive et l'Union n'a jamais trouvé la faille. Alors, une fois encore, le destin de la rencontre s'est joué dans les dernières secondes, un destin qui ne veut pas sourire en ce moment aux joueurs de Christophe Urios déjà battus en toute fin de partie à la maison contre le Racing 92 et face à Pau. C'est cruel, mais La Rochelle a mis les ingrédients jusqu'au bout pour arracher ce succès qui lui permet de monter sur la troisième marche du podium de ce Top 14.

Pour l'Union, il n'y a pas péril en la demeure. L'UBB conserve sa deuxième place du classement avec un petit matelas de cinq points sur la concurrence. Mais elle devra retrouver le chemin de la victoire à domicile à la fin du mois face à Toulon. En attendant, elle aura l'occasion de vérifier si La Rochelle est vraiment devenue sa bête noire avec la double confrontation des deux semaines à venir entre les deux équipes en huitièmes de finale de la Champions Cup.