Top 14 : La Rochelle s'impose en mode rouleau compresseur face à Bayonne 40 à 3

40 à 3. Le score est logique entre un Stade Rochelais qui a pris le dessus sur tous les compartiments du jeu, et un Aviron Bayonnais qui a tenté, mais a été vite dépassé par la puissance maritime.

C'est un constat d'impuissance - Yannick Bru, le manager de Bayonne -

Pour Yannick Bru, le manager de Bayonne : "On n'était pas invité. A ce niveau de jeu, avec cette puissance, on a rien pu faire. C'est un constat d'impuissance. On a colmaté les fuites pendant 20 minutes, puis on a sombré doucement et sûrement. Il n'y a pas grand chose à rajouter."

Les maritimes restent la meilleure défense du championnat

La Rochelle ne prend que trois points, une pénalité de 51 mètres de Germain, et c'est tout. Les maritimes restent la meilleure défense du championnat, une satisfaction pour Thomas Berjon, le 1/2 de mêlée rochelais.

"C'était un objectif pour nous de ne pas prendre d'essais face à Bayonne. Pari réussi."

Une victoire avec le bonus offensif qui fait du bien après une période pas simple à gérer avec 28 joueurs positifs au Covid 19 dont 20 espoirs.

La Rochelle va devoir maintenant enchaîner une série de matchs compliqués. Réception de Toulouse, puis double déplacement au Racing et à Toulon. On saura bientôt si ce Stade Rochelais là, a les capacités d'aller très loin cette année.