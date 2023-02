Top 14 : La Rochelle s'incline, Toulon s'impose à Montpellier, retrouvez tous les résultats de la 17e journée

La 17e journée du Top 14 de rugby s'est achevée ce dimanche soir avec la victoire du Stade Français sur Bordeaux-Bègles. Parmi les autres temps forts du week-end : le Stade Toulousain prend le large au classement, la Rochelle tombe face au LOU et Perpignan prend sa revanche sur Brive. Retrouvez tous les résultats de la 17e journée du Top 14.

Toulouse se défait de Bayonne (21-16)

Le Stade Toulousain est venu à bout de l'Aviron Bayonnais en ouverture de la 17e journée de Top 14 ce samedi (21-16). Diminué par l'absence de ses cadres en période de Tournoi des Six Nations , le leader du championnat a souffert et s'est retrouvé mené à la pause au stade Ernest-Wallon, après avoir encaissé un essai d'Uzair Cassiem, transformé par Camille Lopez. Dans le deuxième acte, les Toulousains ont réagi et une réalisation d'Emmanuel Meafou dans les vingt dernières minutes a permis aux Rouge et Noir de passer devant. Bayonne repart avec le point du bonus offensif et pointe à la 5e place du classement. Toulouse creuse l'écart en tête du championnat avec 12 points d'avance sur le Stade Français, 2e.

Perpignan se venge

Perpignan a rendu à Brive la monnaie de sa pièce. Tombés à l'aller dans leur stade Aimé-Giral (17-6), les Catalans sont allés s'imposer sur le fil en Corrèze (24-22) grâce à un essai du centre fidjien Edward Sawailau. Ce succès relance complètement la course au maintien puisque l'Usap, qui ne s'était pas encore imposée à l'extérieur cette saison, revient au classement à la hauteur de son adversaire. Les Brivistes conservent tout de même la 13e et avant-dernière place grâce à leur point de bonus défensif.

La Rochelle chute face à Lyon

Après Pau et Bordeaux-Bègles, Lyon a fait tomber les champions d'Europe de La Rochelle (20-16). Le LOU, grâce notamment à un grand Josua Tuisova, profitent de ce troisième succès de rang pour faire un bond au classement, de la sixième à la troisième place.

Pau se réveille

Le Racing 92, club des Hauts-de-Seine, a fait les frais du réveil spectaculaire de Pau (38-19), vainqueur, avec bonus, de son premier match de championnat depuis fin novembre, avec un doublé de son troisième ligne et capitaine Beka Gorgadze.

Clermont s'impose pour le premier match de Christophe Urios à domicile

Pour sa première au stade Michelin à la tête de Clermont, la nouvelle équipe de Christophe Urios (ancien entraîneur de de Bordeaux-Bègles) n'a pas tout bien fait. Elle a manqué de réalisme et multiplié les fautes de mains, mais a su faire preuve de caractère et de combativité pour s'imposer avec bonus contre Castres (41-26), trop indiscipliné. Efficaces sur les ballons portés, les Auvergnats ont marqué cinq essais, dont un triplé pour le revenant fidjien Peceli Yato, qui n'avait plus joué depuis plus d'un an.

Toulon prend sa revanche à Montpellier

Face au champion de France, Toulon a pris sa revanche ce samedi. Les Toulonnais avaient perdu à la maison lors du match aller. Cette fois, Montpellier s'est fait surprendre. Les Héraultais se sont inclinés 18 à 20.

Le Stade Français se reprend en battant Bordeaux-Bègles

Le Stade Français, qui restait sur une contre-performance à Perpignan, où la lanterne rouge l'avait battu il y a huit jours, s'est ressaisi en battant Bordeaux-Bègles (12-6), dimanche au stade Jean-Bouin à Paris. Après cette courte victoire sur l'UBB, qui avait remporté ses quatre derniers matches contre la formation parisienne, le Stade français conserve la deuxième place au classement. Bordeaux-Bègles, qui concède une deuxième défaite de suite, recule d'une place et sort du Top 6 au profit de l'Aviron bayonnais.

