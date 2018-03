La Rochelle, France

Frustrante UBB ! Comme à Montpellier, les joueurs de Rory Teague ont tenu tête à une grosse écurie du Top 14 chez elle. Mais, plombés par un début de match catastrophique, sont venus mourir à quelques longueurs des Maritimes.

C’est sacrément bien payé de prendre le bonus pour les Rochelais. #SRUBB — Adam Roussy (@AdamRoussy) March 24, 2018

Tauleigne sort sur commotion

Catastrophique, c'est vraiment le mot pour qualifier l'entame bordelaise. Deux minutes de jeu, et déjà un essai. Coup d'envoi envoyé directement en touche par Schoeman. Trois temps de jeu, et voilà les Rochelais dans les 22 mètres. Un ballon écarté, et Charles Bouldoire pouvait aller aplatir. Le deuxième essai pour le jeune arrière rochelais en Top 14, le deuxième contre Bordeaux, après celui inscrit au Matmut Atlantique. Deux minutes de plus, et c'est le pilier international Danny Priso qui aplatissait, profitant d'un gros travail de ses avants. Entre temps, Romain Lonca avait vu son coup de pied contré, rendant une nouvelle fois le ballon aux Martimes. Et, entre temps surtout, l'UBB avait perdu son néo-international Marco Tauleigne, sorti sur commotion après seulement deux minutes.

Une entame catastrophique pour les Bordelais, qui avait visiblement oublié de sortir du vestiaire du stade Marcel-Deflandre. La suite allait être moins à sens unique. Le match était ensuite haché, par des blessures dans les deux camps. Le Rochelais Sinzelle, sur saignement, et le Bordelais Marais, sur commotion, sortaient provisoirement. Sortie définitve en revanche pour le troisième ligne de La Rochelle Kevin Gourdon, touché à la hanche. Mais ses coéquipiers ne lâchaient pas la pression. Et après un gros temps fort, le demi de mêlée Tawera Kerr-Barlow, maquait déjà le troisième essai des siens.

L'UBB domine, La Rochelle score

Heureusement, là où elle aurait pu perdre pied, l'UBB allait réagir. La Rochelle n'allait plus venir dans le camp des Girondins, les pénalités étaient sifflés contre les Maritimes, la pression était sur eux. Et, après, deux mauls dans les 10 mètres, Pierre Gayraud s'échappait du troisième, pour inscrire son premier essai sous le maillot bordelais (19-7, 30e).

La fin de mi-temps était totalement bordelaise. Les hommes de Rory Teague allaient manquer une énorme occasion, avec un en-avant de Nans Ducuing, qui avait un boulevard après un très gros travail de Dubié. Le score ne bougeait pas jusqu'à la pause, provoquant les regrets bordelais, surtout au vu des statistiques. A la mi-temps, l'UBB avait passé 7 minutes dans les 22 mètres rochelais, contre moins de deux dans sa zone de marque.

La Rochelle rame un peu en ce moment .... #SRUBB — Lucas Dbg (@Lucas_Dubourget) March 24, 2018

Bref, la dynamique était bordelaise. Et, après une pénalité manquée par Arthur Retière, c'est Baptiste Serin qui ramenait son équipe à neuf points.

Mais La Rochelle montrait pourquoi elle était une équipe de très haut niveau, en marquant dès son entrée dans les 22 mètres adverses. Et c'est Amosa, en puissance, qui récompensait une très longue action des Maritimes (26-10, 56e). Sauf que cette fois-ci, comme souvent lorsqu'elle n'a rien à perdre, l'UBB allait lâcher les chevaux. Et c'est sur une très belle action, avec une grosse percée du joker Naqalevu à l'origine, que le capitaine Jandre Marais réduisait le score (26-17, 59e).

Même à 14, La Rochelle ne craque pas

20 minutes d'espoir pour les Bordelais, surtout après le carton jaune infligé au deuxième ligne Barrow coupable d'un vilain plaquage haut sur Baptiste Serin, qui passait la pénalité (26-17, 67e).

Les Bordelais y croyaient, poussaient... Mais finissaient par craquer, après la sirène, sur une action où ils étaient forcés de relancer de leur en-but. Alexi Balès récupérait et allait aplatir (31-20, 80e). Il y avait du positif, vraiment, à retenir pour les Bordelais. Mais au bout, 0 point, et une nouvelle défaite frustrante.