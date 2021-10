Top 14 : la route s'élève pour l'UBB face à Clermont

Après cinq victoires consécutives en Top 14, l'Union Bordeaux Bègles démarre ce samedi 29 octobre un enchaînement face à des cadors du championnat. Ça commence par la réception au stade Chaban Delmas de l'ASM Clermont, sans plusieurs de ses internationaux, retenus en sélection. Christophe Urios a procédé à huit changements. Le Tongien UJ Seuteni a été choisi au poste d'ouvreur pour suppléer l'absence de Matthieu Jalibert. Retour également dans le XV de départ de Rémi Lamerat (3/4 centre) et Clément Maynadier (talonneur).

Privée de sa charnière titulaire Lucu-Jalibert, Yann Lesgourgues (auteur de deux essais contre Perpignan) et UJ Seuteni prennent le relai. Retour dans le XV de départ également de Rémi Lamerat, au poste de Centre. L'ancien clermontois sera associé à Jean-Baptiste Dubié pour amener de l'expérience dans cette équipe remaniée : "J'avais quelques fourmis dans les jambes, je suis content de pouvoir rejouer. Je ne vais pas être leader des lignes arrières c'est plutôt le rôle de J-B (Dubié, Ndlr), mais j'aurai un rôle auprès de UJ (Seuteni) pour la communication ou sur certains choix stratégiques s'il doit se concentrer sur le tir."

Mori et Buros sur le banc

En revanche, Guido Petti et Santiago Cordero, bien que sélectionnés avec l'Argentine, seront alignés d'entrée. Ils rejoindront les Pumas après le match contre Clermont ce samedi soir. Même chose pour Ben Tameifuna avec les Tonga. Enfin, Federico Mori (Italie), Romain Buros et Thierry Paiva (France) ont été libérés par leurs sélections. Les deux premiers seront sur le banc contre l'ASM, le dernier n'est pas dans le groupe.

Il y a des joueurs qui vont devoir se révéler, sortir les pecs - Christophe Urios

Même sans plusieurs de ses titulaires, cette équipe de l'UBB a fière allure, "le staff et le président ont fait ce qu'il faut pour pallier à ces départs. La profondeur de banc de l'UBB fait qu'on peut surmonter ces difficultés", analyse Rémi Lamerat. Son capitaine, Mahamadou Diaby estime même que cette série de rencontres doit permettre au groupe de se souder encore plus : "c'est une bonne occasion de montrer que tout le monde peut tirer son épingle du jeu et que l'équipe est plus forte que les individualités. Ce genre de situation c'est bien pour montrer le caractère d'une équipe." Et Christophe Urios en attend aussi beaucoup. "On va mesure la profondeur de notre effectif et on va voir si les joueurs prennent le relai derrière. C'est ça qui est important. Il y a des joueurs qui vont devoir se révéler, sortir les pecs", détaille l'Héraultais.

Clermont sur une bonne dynamique

Face aux Auvergnats, l'Union, dauphin de Toulouse, démarre donc son marathon. Après l'ASM, ce sera direction La Rochelle juste avant la trêve internationale. "C'est à ce moment là qu'on y verra plus clair", indique Christophe Urios, le manageur girondin. "On savait que dans cette période de septembre-octobre, il fallait prendre des points, ce qu'on a fait même si on en a laissé en route. Sans faire offense à nos adversaires qui sont venus à Chaban, Clermont c'est un vrai défi", continue l'ancien talonneur. Ensuite, l'UBB, se frottera au Racing 92 le 28 novembre et à Toulouse, le 4 décembre.

Clermont, 7ème, a mal démarré son championnat avec deux défaites inaugurales à Lyon et contre Castres. "Comme nous contre Biarritz, il se sont fait surprendre dans l'engagement. Mais depuis ils se sont bien repris, ils sont sur une bonne dynamique, ça va être un cran au-dessus", prévient, Mahamadou Diaby. L'ASM reste sur deux victoires consécutives, à Montpellier (20-22) et contre Pau (42-20). Sur les cinq dernières confrontations, l'UBB s'est imposée quatre fois (dont la victoire en phases finales, en juin), pour un seul match nul.

UBB-Clermont, c'est à vivre en direct et en intégralité ce samedi dès 20h30 sur France Bleu Gironde. Coup d'envoi à 21h05, avec les commentaires d'Yves Maugue, Thomas Vichard et notre consultant Julien Bouic, l'entraîneur de Floirac.