Top 14 : la saison des doublons se poursuit à Lyon pour l'ASM

Par Emmanuel Moreau, France Bleu Pays d'Auvergne

La météo évoque plus la période des phases finales mais c'est bien la saison du Tournoi des 6 Nations et donc des doublons pour l'ASM. Après la réception de Bordeaux samedi dernier, le déplacement à Lyon risque d'être plus corsé ce dimanche.