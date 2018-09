Deuxième faux pas à domicile interdit pour la Section Paloise, après la défaite face à Clermont. Et pour battre le Stade Français ce dimanche (12h30), il faudra notamment régler pour de bon une indiscipline chronique et coûteuse.

Pau, France

C'est la deuxième fois en quinze jours que la Section Paloise est invitée à jouer à l'heure du repas du dimanche, mais on sera sans doute loin du match « gigot-haricots ». Entre des Palois revanchards et des Parisiens en plein renouveau, le duel s'annonce prometteur, et ouvert.

Séance dédicaces au Hangar, concert de Sélénite en plein air, arrivées à la romaine, Bearny et Ruby dans le stade, cheerleaders...



Découvrez toutes les infos pratiques et les animations pour dimanche 👉 https://t.co/VRrV1kRBSZ#SPSFP#TOP14#EnVertEtContreTouspic.twitter.com/31EMCTgFqA — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) September 21, 2018

Besoin de moins subir

« Sur notre début de saison il manque 24 minutes » a tenté de résumer adroitement le manager Simon Mannix dans la semaine. Il en compte 20 lors de la défaite inaugurale à Bordeaux-Bègles, et 4 au Hameau face à Clermont. Au bout, deux défaites aux causes similaires : une équipe sur le reculoir, obligée de subir et de concéder des fautes, dans le jeu comme en mêlée où depuis le début de saison le pack palois a rarement été souverain. 14 pénalités concédées en moyenne, 16 lors du dernier match à Clermont, bien trop pour une équipe aux ambitions élevées.

Alors avant ce match contre le Stade Français, le 3/4 centre Julien Fumat avertit : « On sait que contre ces équipes là, comme face à Clermont, quand on défend on est forcément à la faute, c'est obligatoire à force de subir l'attaque. Il faut arriver à plus mettre la main sur le ballon parce que défendre 20 minutes, quelque soit l'équipe en face, c'est toujours compliqué ». Et son manager abonde : « Une des manières de régler ça c'est de mieux gérer le ballon, l'équipe qui attaque est rarement pénalisée par les arbitres, on fera moins de fautes si on tient plus longtemps le ballon ».

#LeTourDesClubs : 6⃣e étape aujourd'hui, la dernière de la semaine pour Jacques Brunel et le staff du #XVdeFrance ! Ils étaient aujourd'hui en visite à la @SectionPaloise ! #NeFaisonsXVpic.twitter.com/cRkpu4alxY — FF Rugby (@FFRugby) September 21, 2018

Domingo et Erbani titulaires

En face le Stade Français a des airs de tube de l'été. Avec un gros recrutement (Maestri, Fickou et Hamdaoui notamment) et un staff emmené par le Sud-africain Heyneke Meyer, le club parisien s'est imposé 3 fois lors des 4 premières journées en ne cédant que sur la pelouse de l'ogre clermontois. Vu les moyens employés par son propriétaire Hans-Peter Wild, on pouvait s'imaginer que le Stade Français serait bien plus compétitif que l'an dernier où il a fleurté toute la saison avec la relégation. Mais les voir déjà en place si tôt étonne un peu Thomas Domingo : « Je pense que ce nouveau président a du taper du poing sur la table a l'intersaison, il a envie de montrer des choses fortes... Ils se sont trouvés rapidement et ça donne des résultats aujourd'hui, ils proposent pas mal de jeu, ils sont denses et plutôt impressionnants ».

Et pour répondre à ce gros défi, Simon Mannix a décidé justement de relancer Thomas Domingo à gauche de la mêlée paloise, Malik Hamadache aussi revient à droite. Pas de changement en 2e ligne, un seul en 3e ligne avec la titularisation d'Antoine Erbani. Derrière la charnière Daubagna-Slade est reconduite et seul Vatubua, blessé, laisse sa place à Julien Fumat.

Thomas Domingo : « Nous permettre de valider certaines choses et de passer un cap » Copier

Thomas Domingo pour la première fois titulaire de la saison, va retrouver le Stade Français de Sekou Macalou. © AFP - Nicolas Tucat

Section Paloise / Stade Français c'est à vivre ce dimanche dès midi avec France Bleu Béarn !

Les compositions

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Mogg, 13. Fumat, 12. Stanley, 11. Votu ; 10. Slade, 9. Daubagna (cap) ; 7. Dougall, 8. Erbani, 6. Gunther ; 5. Metz, 4. Ramsay ; 3. Hamadache, 2. Bouchet, 1. Domingo.

Remplaçants : 16. Rey, 17. Moïse, 18. Pesenti, 19. Puech, 20. Blanc, 21. Taylor, 22. Nicot, 23. Adriaanse.

Stade Français : 15. Hamdaoui ; 14. Waisea, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Arias ; 10. M. Steyn, 9. Van Zyl ; 7. Macalou, 8. Alberts, 6. T. Gray ; 5. Maestri (cap), 4. Gabrillagues ; 3. Herrera, 2. Panis, 1. H. Van der Merwe.

Remplaçants : 16. Da Silva, 17. Fisi'Ihoi, 18. Flanquart, 19. Chapuis, 20. Coville, 21. Plisson, 22. Delbouis, 23. P. Alo-Emile.