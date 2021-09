La Section Paloise affronte Montpellier ce samedi à 15 heures au Hameau. Pour ne pas compromettre son début de saison, et se relancer après la défaite à Brive, les Béarnais doivent montrer un meilleur visage.

Top 14 : avec Daubagna et Colombet côté Section Paloise face à Montpellier

Il y a des affiches qui, l'air de rien, remorquent plus de souvenirs que d'autres. Voilà deux saisons que les Section / Montpellier ne sont pas des matchs comme les autres. En 2020, la Section en battant le MHR (19-15) s'était extirpée de la zone rouge juste avant que la saison ne soit interrompue par la pandémie de covid-19. Il y a quelques mois, c'est face à ces mêmes Montpelliérains que les Vert et Blanc ont évité la case barrage grâce à un essai à la dernière seconde du dernier match (41-25). Voilà pour le décor. Depuis beaucoup de choses ont changé, surtout côté Héraultais où l'équipe ne semble plus aussi moribonde que la saison dernière. Les Palois qui, ils le jurent, ne doutent pas malgré le revers à Brive (30-13), savent que tout autre résultat qu'une victoire serait déjà pénalisant alors que se profilent deux déplacement à Perpignan puis à Toulouse...

Les équipes

Section Paloise : 15. Colombet ; 14. Tuimaba, 13. Manu, 12. Decron, 11. Ikpefan ; 10. Henry, 9. Daubagna ; 7. Habel-Kuffner, 8. Gorgadze, 6. L. Whitelock ; 5. Delannoy, 4. Cummins ; 3. Corato, 2. L. Rey (cap), 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Calles, 18. Metz, 19. Puech, 20. C. Le Bail, 21. Hastoy, 22. Roudil, 23. Tokolahi.

Montpellier : 15. Bouthier ; 14. Tisseron, 13. Vincent (cap), 12. Serfontein, 11. Lucas ; 10. Garbisi, 9. Doan ; 7. Dakuwaqa, 8. Tauleigne, 6. Bécognée ; 5. Chalureau, 4. Y. Camara; 3. Haouas, 2. Giudicelli, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Maurouard, 17. Nariashvili, 18. Verhaeghe, 19. Mercer, 20. Foursans, 21. Doumayrou, 22. Rattez, 23. Hamadache.

Section Paloise / Montpellier Hérault Rugby, coup d'envoi à 15 heures, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !