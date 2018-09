Agen, France

Pas de place à la sinistrose à la Section Paloise, malgré les deux défaites au Hameau concédées face à Clermont et au Stade Français. Le groupe continue de penser qu'il est sur la bonne voie, reste à le montrer dès ce week-end en terrain hostile.

Ne pas perdre la confiance

« On ne va pas se mentir, quand on vient de perdre deux matchs à la maison il y a... pas de la pression, mais l'envie de bien faire, et de bien faire vite ! » résume l'entraîneur des 3/4 Fred Manca. La Section 10e au classement, et déjà à 4 points du wagon du top 6. Le moral du groupe est-il atteint ? « Les gens peuvent le passer, mais ce n'est pas le cas, assure Lucas Rey. On est sûrs de nous dans le sens où on sait ce qu'on est capable de faire ». En face le SUA (12e) cible clairement ses matchs à Armandie dans son opération maintien.

Retour au bercail pour Erbani

Un match qui sera forcément particulier pour un joueur : Antoine Erbani. Il a passé toute sa carrière dans le Lot-et-Garonne avant de débarquer à l'intersaison à la Section. « Un peu tout se mélange, il y a beaucoup d'émotion » reconnait Antoine Erbani. « L'erreur ça serait pour moi de ne penser qu'à Agen, ajoute Erbani. J'ai tout a pensé à Pau, il faudra faire abstraction du contexte même si c'est délicat ».

Pour ce match Erbani va se retrouver sur l'aile de la 3e ligne de la Section. C'est Paddy Butler qui occupera le poste de n°8. Malik Hamadache est hors groupe alors qu'à son poste, c'est Nicolas Corato qui sera sur le banc. Et puis en l'absence de Colin Slade et Tom Taylor, c'est Antoine Hastoy – plutôt à son avantage lors de son entrée face au Stade Français – qui portera le numéro 10.

L'an dernier, Antoine Erbani était dans le camp d'en face. © AFP - Thierry Breton

SU Agen / Section Paloise c'est à vivre ce samedi dès 18h30 sur France Bleu Béarn !

Les compositions

SU Agen : 15. Lamoulie ; 14. Metge, 13. Sadie, 12. S. Vaka, 11. Laporte ; 10. McIntyre, 9. Abadie ; 7. Farré, 8. Tanga, 6. Hocquet ; 5. Marchois, 4. Murday ; 3. Ryan, 2. Nguamo, 1. Bethune (cap).

Remplaçants : 16. Barthomeuf, 17. Tetrashvili, 18. Motoc, 19. Bosch, 20. Rubio, 21. Berdeu, 22. Rokoduru, 23. Montès.

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Mogg, 13. Fumat, 12. Nicot, 11. Votu ; 10. Hastoy, 9. Daubagna (cap) ; 7. Erbani, 8. Butler, 6. Puech ; 5. Metz, 4. Pesenti ; 3. Adriaanse, 2. L. Rey, 1. Moïse.

Remplaçants : 16. Bouchet, 17. Mackintosh, 18. Daniel Ramsay, 19. Malafosse, 20. Gunther, 21. Blanc, 22. Stanley, 23. Corato.