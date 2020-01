DIRECT - Top 14 : la Section Paloise à Brive "en terre hostile"'

Brive-la-Gaillarde, France

La Section Paloise (10e), et c'est un avantage à ce moment de la saison, a battu tous ses adversaires directs pour le maitien. Reste à "bonifier" ces victoires en allant faire "des coups" chez ces mêmes équipes ne cache pas Nicolas Godignon. Seulement, la Corrèze n'est pas une terre accueillante et on parle là bien sûr de rugby. Cette saison seul le Racing 92 est venu gagner à Amédée-Domenech, et Brive (9e), promu on le rappelle, est bien décidé à faire ce qu'il faut pour se maintenir en Top 14.

CA Brive / Section Paloise, match à vivre ce samedi, en intégralité dès 17h30 pour l'avant-match, avec France Bleu Béarn !

Les équipes

CA Brive : 15. Laranjeira ; 14. Muller, 13. Lee, 12. Dunbar ; 11. Namy ; 10. Olding, 9. Blanc ; 7. Hirèche (cap), 8. Fa'aso'o, 6. Kamikamica ; 5. Lees, 4. P. Marais ; 3. Doge, 2. Acquier, 1. Asieshvili.

Remplaçants : 16. Narisia, 17. Chauvac, 18. Lebas, 19. R. Marais, 20. Lobzhanidze, 21. Hervé, 22. Jurand, 23. J. Johnston.

Section Paloise : 15. B. Smith ; 14. Septar, 13. Fumat, 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. Hastoy, 9. Daubagna ; 7. Puech, 8. Erbani, 6. Tagitagivalu ; 5. Metz, 4. Ramsay ; 3. Adriaanse, 2. L. Rey, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Barka, 17. Moïse, 18. Pesenti, 19. Waqaniburotu, 20. Marques, 21. Taylor, 22. Malié, 23. Corato.