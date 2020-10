Top 14 : la Section Paloise à Clermont "avec des certitudes et l'esprit libre"

Après une victoire, non sans se faire peur (29-24), face à l'Union Bordeaux-Bègles, la Section Paloise gagne en assurance en cette entame de Top 14. Trois victoires, un match nul et une seule défaite, un bilan positif sur lequel ils tenteront encore de capitaliser à Clermont. Dans un contexte de crise sanitaire où le stade Marcel-Michelin sonnera creux et où, si la fenêtre internationale a épargné l'ASM (aucun sélectionné !), le coronavirus prive le club auvergnat de son guide, le demi de mêlée Morgan Parra.

Fred Manca, co-manager de la Section avant le déplacement à Clermont : "Toujours un gros défi" Copier

Debaes, première

En plus d'une conquête dominatrice depuis le début de saison, la Section Paloise a aussi montré contre l'UBB sa capacité à proposer un jeu plus ambitieux. Gare tout de même au piège du jeu sur la pelouse d'une équipe adepte elle aussi du large-large. Face au Stade Français, au terme d'un match que les Auvergnats ont remporté à défaut de l'avoir totalement maîtrisé (41-27), les joueurs de Franck Azéma ont eux aussi prouvé qu'ils pouvaient marquer sur ballon porté (à deux reprises).

Samuel Marques avant le match à Clermont : "On va rester sur ce qu'on sait faire" Copier

La Section n'oublie pas non plus qu'elle reste sur une victoire au Michelin, au terme d'un match qu'elle avait attaqué pied au plancher avant de résister au retour des locaux. Une leçon que les joueurs de Fred Manca et Nicolas Godignon seraient bien inspirés de réviser, tant ils ont du mal depuis quelques semaines, à assurer leurs entames de mi-temps. Pour cette rencontre les co-managers béarnais ont procédé à quelques changements contraints (nez cassé pour Thibault Daubagna, suspension pour Watisoni Votu, KO pour Mike Harris), et à d'autres pour équilibrer les temps de jeu alors que la Section est au milieu d'une série de sept semaines non-stop. Ainsi, les jeunes Thibault Debaes et Vincent Pinto débuteront, tout comme Mathieu Ugena en 3e ligne et Lucas Rey au talonnage, capitaine pour l'occasion.

Les équipes

Clermont : 15. Tiberghien ; 14. Matsushima, 13. Barraque, 12. Naqalevu, 11. Pourailly ; 10. Lopez, 9. S. Bézy ; 7. Fischer, 8. Lee, 6. Iturria (cap) ; 5. Vahaamahina, 4. S. Timani ; 3. Falatea, 2. Beheregaray, 1. Falgoux.

Remplaçants : 16. Pélissié, 17. Ravaï, 18. Jedrasiak, 19. Van Tonder, 20. Viallard, 21. Betham, 22. T. Nanaï-Williams, 23. Ojovan.

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Pinto, 13. Fumat, 12. Vatubua, 11. Septar ; 10. Debaes, 9. Marques ; 7. Ugena, 8. Habel-Kuffner, 6. L. Whitelock ; 5. Metz, 4. Cummins ; 3. Boughanmi, 2. L. Rey (cap), 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Moïse, 18. Delannoy, 19. Erbani, 20. Le Bail, 21. Hastoy, 22. Roudil, 23. Corato.

Clermont / Section Paloise, coup d'envoi à 18h15, à vivre dans la grande après-midi sport de France Bleu Béarn Bigorre !