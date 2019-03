Top 14 : la Section Paloise à Clermont pas sans intentions

Clermont-Ferrand, France

Grenoble, Bordeaux-Bègles et La Rochelle, les trois dernières équipes à avoir affronté Clermont à Marcel-Michelin ont respectivement encaissé 52, 40 et 44 points. C'est depuis le début de saison le "tarif maison" de l'ASM dans son antre. La Section le sait mais "ne vient pas en victime" annonce Lucas Rey.

Lucas Rey : "Aller faire un gros match et essayer de rivaliser" Copier

Jouer le coup à fond

"Vu notre état de forme et le leur, ça serait prétentieux de dire qu'on vient pour gagner" avoue, en toute franchise le talonneur palois. N'empêche, maintenant délestés d'une bonne partie du poids de la pression liée à la lutte pour le maintien, les Béarnais joueront leur chance à fond. "C'est une équipe qui ne ferme pas le jeu, ça peut nous permettre nous aussi de jouer les ballons" apprécie Clovis Le Bail, qui officiera derrière le pack des Vert et Blanc.

"C'est toujours compliqué de venir à Clermont" résume Thomas Domingo, qui du haut de ses 11 saisons passées sous le maillot des Jaunards connait la tâche qui attend ses partenaires. Mais le pilier de 34 ans livre aussi les clés pour bousculer l'ASM : "Les failles viendront de nous, si on les fait douter, si on les agresse et si on les met dans le dur... Ça passera forcément par là".

Thomas Domingo : "Si on leur laisse trop le ballon, ça va être très dur pour nous" Copier

Fumat et Votu de retour aux ailes

Pour ce déplacement et avant les réceptions de Montpellier et Lyon qui attendent la Section ces deux prochaines semaines, le staff a choisi de se passer volontairement de joueurs comme Lespiaucq, Slade, Armitage ou encore Adriaanse. Reviennent en revanche en jeu Watisoni Votu sur une aile, après avoir été touché à un doigt, et Julien Fumat sur l'autre après du repos suite à une commotion subie à Perpignan.

Trois anciens clermontois côté palois vont revenir au Michelin : Thomas Domingo, Atila Septar et Benson Stanley, les deux derniers seront d'ailleurs alignés côte-à-côte au centre de l'attaque béarnaise. Face à eux, Clermont sera privé de nombreux joueurs pour cause de Tournoi (Falgoux, Lopez, Laidlaw, Iturria, Fofana entre autres) ou bien de blessures (Uhila, Ezeala, Raka). Mais Clermont a de la ressource et un effectif pléthorique, et pourra s'appuyer sur des cadres que sont Zirakashvili, Chouly, Parra ou encore Abendanon.

Clermont / Section Paloise, c'est à vivre ce dimanche dès midi pour l'avant-match sur France Bleu Béarn !

Les équipes

Clermont : 15. Tuicuvu ; 14. Abendanon, 13. Lamerat, 12. Naqalevu, 11. Grosso ; 10. Nanaï-Williams, 9. Parra ; 7. Lapandry, 8. Lee, 6. Chouly ; 5. Jedrasiak, 4. F. Van der Merwe ; 3. Zirakashvili, 2. Kayser, 1. Kakabadze.

Remplaçants : 16. Beheregaray, 17. Slimani, 18. Van Tonder, 19. Yato, 20. Cassang, 21. Fernandez, 22. Vili, 23. Simutoga.

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Fumat, 13. Stanley, 12. Septar, 11. Votu ; 10. Hastoy, 9. Le Bail ; 7. Gunther, 8. Habel-Kuffner, 6. Butler ; 5. Malafosse, 4. Metz ; 3. Hamadache, 2. L. Rey, 1. Domingo.

Remplaçants : 16. Calles, 17. Mackintosh, 18. Pesenti, 19. Ugena, 20. Daubagna, 21. Nicot, 22. Lestremau, 23. Corato.