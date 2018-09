Grenoble, France

Pas le temps de souffler pour Pau, ni même de savourer le succès de haute lutte décroché face à Toulon, le staff et les joueurs savent qu'aucun relâchement ne sera permis en Isère ce dimanche. Les Palois veulent décrocher leur première victoire de la saison à l'extérieur alors que les Grenoblois, de retour en Top 14 après une saison passée à l'étage inférieur, n'ont toujours pas gagné.

Un promu qui n'en a pas l'air

« En restant humble et sans prendre personne de haut, si on veut viser les six premières places, cela passe par des victoires à l'extérieur » constate le 3e ligne Palois Martin Puech, et il se souvient que l'an dernier la Section s'était imposée à Oyonnax et Agen, les deux promus. Seulement, même si le FCG a perdu à La Rochelle (28-21) et face à Toulouse (23-20), Frédéric Manca l'entraîneur des 3/4 prévient : « Ils se débrouillent très bien, Toulouse a eu beaucoup, beaucoup de mal à en venir à bout, ils sont là et bien là ».

🎙 Fred Manca : « Le @FCGrugby est une belle équipe, ils ont fait un gros match contre La Rochelle. Si nous ne sommes pas concentrés dimanche ça peut faire très mal. »#FCGSP#TOP14#EnVertEtContreTouspic.twitter.com/5lbUNOyDLc — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) September 7, 2018

Laurent Bouchet, le talonneur de la Section est sans doute celui qui connait le mieux les Grenoblois. Formé en Isère, il a porté le maillot du FCG de 2010 à 2017. « C'est sûr que c'est un match un peu particulier pour moi, confesse le talonneur, j'y ai fait toute ma carrière donc ça a une symbolique. J'ai à cœur d'aller là-bas, mon téléphone n'a jamais autant sonné depuis une semaine ! » Quant au défi que va devoir relever Pau, il sera sans doute très physique, confirme Bouchet : « Ça va taper très fort... Eux sont en recherche de points, ils n'ont toujours pas gagné au Stade des Alpes, ça va être un chaudron, et le match va être très engagé ».

Laurent Bouchet : « Je pense qu'ils ne m'attendent pas particulièrement » Copier

Laurent Bouchet, lors de ses années grenobloises. © AFP - Jean-Pierre Clatot

Toulon a laissé des traces

Le même genre de match que face à Toulon en somme, le dernier match a d'ailleurs laissé des traces puisqu'Adrien Planté souffre d'une fracture de la cheville et va manquer au moins les trois prochains mois. Quentin Lespiaucq pour sa part est touché aux adducteurs, le club attend des examens supplémentaires pour connaître son indisponibilité. En plus de ces changements imposés, le staff a décidé de lancer certains éléments nouveaux pour de bon (dix changements par rapport au XV de départ de Toulon) : le demi de mêlée Julien Blanc va débuter à la mêlée et il sera associé à Tom Taylor, Colin Slade est laissé au repos. Derrière, Votu n'est pas dans le groupe c'est Franck Halai qui prend sa place alors qu'au centre Florian Nicot va disputer son premier match de la saison.

En troisième ligne, où la concurrence s'est encore accrue avec l'arrivée de Matthieu Ugena cette semaine, c'est le trio Mowen-Butler-Puech qui débutera à Grenoble, Antoine Erbani est sur le banc alors que Dougall ou encore Gunther sont au repos. « Pour moi les matchs engagés ce sont les meilleurs », sourit Martin Puech en pensant au défi qui attend la Section, avant de conclure l’œil rieur : « Ça risque de me plaire... »

FC Grenoble / Section Paloise c'est à vivre dès midi, pour l'avant-match, sur France Bleu Béarn !

Les équipes

FC Grenoble : 15. Malié ; 14. Mogg, 13. Stanley, 12. Nicot, 11. Halai ; 10. Taylor, 9. Blanc ; 7. Puech, 8. Butler, 6. Mowen (cap) ; 5. Pesenti, 4. Ramsay ; 3. Hamadache, 2. Bouchet, 1. Mackintosh.

Remplaçants : 16. Rey, 17. Moïse, 18. Metz, 19. Erbani, 20. Daubagna, 21. Hastoy, 22. Vatubua, 23. Adriaanse.

Section Paloise : 15. Visinia ; 14. Tupuola, 13. Uberti, 12. Taufa, 11. Kilioni ; 10. Pourteau, 9. Saseras (cap) ; 7. Alexandre, 8. Godener, 6. Geraci ; 5. Nkinsi, 4. Fifita ; 3. Aulika, 2. Tadjer, 1. JC Van Rensburg.

Remplaçants : 16. Casey, 17. Lazar, 18. Uys, 19. Berruyer, 20. Tuifu'a, 21. Lucas, 22. Rhule, 23. Oz.