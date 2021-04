Top 14 : la Section Paloise à l'épreuve de la confirmation au Stade Français

La Section Paloise, toujours en course pour éviter la 13e place après sa victoire contre Bayonne, se déplace au Stade Français ce samedi (17h45). Une victoire relancerait complètement les Palois, alors que l'Aviron est privé de match face à Castres ce week-end.

À l'aller le Stade Français était venu poser des problèmes au Hameau à la Section Paloise de Lourens Adriaanse et Baptiste Pesenti.

La Section Paloise va un peu mieux. La victoire face à Bayonne a légèrement décrispé la situation, même si comptablement les Béarnais (13e) sont toujours à la poursuite de Bayonne (12e) pour trois petits points. Le coronavirus ayant reporté le match des Basques contre Castres, la Section a l'occasion de passer devant ses voisins. Un argument de plus, s'il le fallait, pour aller faire un coup au Stade Français.

Une charnière Le Bail / Debaes

La Section Paloise sait qu'elle devra soigner l'indiscipline dont elle a fait preuve contre Bayonne pour espérer s'imposer à Jean Bouin : "On ne va pas dire qu'on s'est focalisé là-dessus, disons qu'on a identifié les fautes stupides et faciles à gommer", a expliqué le co-entraîneur Thomas Domingo.

Et puis les Béarnais se savent attendus dans le secteur de la conquête. "Ça va être un test, promet Quentin Lespiaucq, ils ont une mêlée plus que performante avec une première ligne très massive et mobile à la fois". Pour ce match la Section sera privée de son 3e ligne néo-zélandais Luke Whitelock, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Les équipes

Stade Français : 15. Hamdaoui ; 14. Naivalu, 13. Nayacalevu, 12. Danty, 11. Veianu ; 10. Segonds, 9. Hall ; 7. Matera, 8. Macalou, 6. Burban ; 5. Azagoh, 4. De Giovanni ; 3. P. Alo-Emile (cap), 2. Latu, 1. Kakovin.

Remplaçants : 16. Da Silva, 17. M. Alo-Emile, 18. Grobler, 19. Godener, 20. Percillier, 21. Barre, 22. Arrate, 23. Tagi.

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Septar, 13. Roudil, 12. Manu, 11. Tuimaba ; 10. Debaes, 9. C. Le Bail ; 7. Ugena, 8. Habel-Kuffner, 6. Tagitagivalu ; 5. Philip, 4. Pesenti ; 3. Corato, 2. Lespiaucq (cap), 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Calles, 18. Metz, 19. Ramsay, 20. Daubagna, 21. Marques, 22. Pinto, 23. Van Dyk.

Stade Français / Section Paloise, à vivre en intégralité ce samedi avec France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous dès 17h15 pour l'avant-match !