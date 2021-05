Top 14 : la Section Paloise à La Rochelle en toute humilité

C'est sur la pointe des pieds que la Section Paloise se rend chez le vice-champion d'Europe, La Rochelle, ce samedi (17 heures). Pour valider les progrès vus dans le jeu ces dernières semaines... et avec Antoine Hastoy de retour à l'ouverture.

Thibault Daubagna et la Section Paloise s'étaient inclinés à l'aller au Hameau.

L'équipe de La Rochelle (2e) aura-t-elle digéré sa finale de Coupe d'Europe perdue face à Toulouse (17-22) au moment d'entrer sur la pelouse de son stade Marcel-Deflandre, ce samedi à 17 heures, quand s'y présenteront les joueurs de la Section Paloise ? La question est légitime et côté Maritime difficile d'y répondre clairement. Pour les Béarnais (13e), qu'importe, la concentration sera maximale sous peine de repartir - comme systématiquement au 21e siècle - battu de La Rochelle.

Thibault Daubagna, demi de mêlée de la Section Paloise avant le match à La Rochelle Copier

Un champion du monde sur le banc béarnais

La Section, frustrée de sa défaite à vide face au Racing, et encore plus suite à la victoire de Bayonne a Toulouse dans la foulée, rumine depuis deux semaines. Une préparation longue et studieuse à peine perturbée en ce début de semaine par l'annonce du futur départ à la retraite de son 3/4 centre emblématique, Julien Fumat.

Sébastien Piqueronies le manager de la Section Paloise avant le déplacement à La Rochelle Copier

Si La Rochelle va laisser au repos quelques cadres de sa finale comme Victor Vito, Ihaia West ou encore Will Skelton, la Section Paloise enregistre le retour de Antoine Hastoy, à nouveau titulaire, offrant au staff la possibilité de faire entrer en cours de match le champion du monde sud-africain Elton Jantjies. Fumat aussi sera remplaçant, enfin débarrassé de ses pépins physiques, alors que Lourens Adriaanse, encore préservé, n'est pas dans les 23, c'est Nicolas Corato qui débutera au poste de pilier droit.

Les équipes

La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Leyds, 13. Rhule, 12. Favre, 11. A. Retière ; 10. Plisson, 9. Kerr-Barlow ; 7. Gourdon, 8. Aldritt, 6. W. Liebenberg ; 5. Tanguy, 4. Sazy (cap) ; 3. Atonio, 2. Bourgarit, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Bosch, 17. Priso, 18. Lavault, 19. Kieft, 20. J. Le Bail, 21. Lafon, 22. Sweetnam, 23. Joly.

Section Paloise : 15. Mogg ; 14. Pinto, 13. Manu, 12. Vatubua, 11. Tuimaba ; 10. Hastoy, 9. C. Le Bail ; 7. Habel-Kuffner, 8. L. Whitelock, 6. Tagitagivalu ; 5. Metz, 4. Pesenti ; 3. Corato, 2. Lespiaucq, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Bordenave, 18. Philip, 19. Ramsay, 20. Daubagna, 21. Jantjies, 22. Fumat, 23. Van Dyk.

La Rochelle / Section Paloise, à vivre en intégralité dans la grande soirée sport de France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous dès 16h30 pour l'avant-match... et à 18h30 pour Élan Béarnais / Gravelines-Dunkerque !