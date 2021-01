Top 14 : la Section Paloise à Lyon en mission

24 heures après l'annonce du nom du futur manager de la Section Paloise, l'information était déjà digérée, et repoussée d'un revers de main par les joueurs et le staff de la Section Paloise. Avant de faire connaissance avec Sébastien Piqueronies, ils ont une saison à boucler, des matchs à gagner pour assurer leur maintien en Top 14. Après la prestation solide face à Brive, mais plombée par l'indiscipline, c'est face au LOU que les Vert et Blanc veulent se remettre la tête à l'endroit.

Thibault Daubagna, demi de mêlée de la Section Paloise, avant le match à Lyon : "Une prise de conscience collective" Copier

Progrès attendus

"Un pas en avant, deux en arrière" avait résumé Charly Malié à l'issue de la défaite à Brive des Béarnais (27-32). C'est donc la marche avant que les Palois veulent réenclencher à Gerland, face à un LOU qui reste sur trois défaites consécutives, dont une dans son antre, 14-15 face à Castres, un autre adversaire direct de la Section Paloise dans la lutte pour le maintien. Pour s'imposer la Section devra principalement régler son indiscipline, rédhibitoire face au CAB, et ses absences en cours de match, récurrentes depuis le début de saison... D'ailleurs à l'aller la Section s'en était sortie sur le fil, arrachant le nul au Hameau dans les ultimes secondes (29-29).

Pour ce match le LOU pourra compter sur son demi de mêlée international, libéré par les Bleus, Baptiste Couilloud, mais pas sur Dylan Cretin et Pierre-Louis Barassi qui restent avec le XV de France. Côté Section, Antoine Hastoy lui aussi est de retour de Marcoussis, pas Baptiste Pesenti. Enfin les Vert et Blanc feront sans Matt Philip et Lourens Adriaanse, au repos, mais pourront compter sur les retours entre autres dans le groupe de Julien Delannoy, Mohamed Boughanmi, Sam Marques et Matthieu Ugena.

Les équipes

Lyon : 15. T. Arnold ; 14. Dumortier, 13. Wulf, 12. Ngatai, 11. Nakaitaci ; 10. Doussain (cap), 9. Pélissié ; 7. William, 8. Sobela, 6. Goujon ; 5. Rodda, 4. Lambey ; 3. Komez-Kodela, 2. Ivaldi, 1. Chiocci.

Remplaçants : 16. Maurouard, 17. Chaume, 18. Mayanavanua, 19. Fainga'a, 20. Couilloud, 21. Wisniewski, 22. Grosso, 23. Ric.

Section Paloise : 15. Mogg ; 14. Roudil, 13. Nicot, 12. Manu, 11. Votu ; 10. Debaes, 9. Marques ; 7. Habel-Kuffner, 8. L. Whitelock, 6. Erbani ; 5. Metz, 4. Ramsay ; 3. Corato, 2. Lespiaucq (cap), 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Calles, 18. Delannoy, 19. Ugena, 20. Daubagna, 21. Hastoy, 22. Vatubua, 23. Boughanmi.

Lyon / Section Paloise, coup d'envoi à 18h15 ce samedi, match à vivre dans la grande soirée sport de France Bleu Béarn Bigorre avec à 18 heures Élan Béarnais / Champagne Basket puis à 19 heures Guingamp / Pau FC !