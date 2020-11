Top 14 : la Section Paloise à Toulon pour se retrouver

La Section Paloise est attendue à Mayol ce samedi (15h15). Alors que la Section n'a plus gagné en Top 14 depuis plus d'un mois, elle va défier une équipe de Toulon vexée par son revers à Bayonne lors de la dernière journée.

Des Rouge et Noir du Stade Toulousain avant la pause, à ceux de Toulon pour reprendre. La Section Paloise (10e) reste sur une série de quatre défaites en Top 14, laissant apparaître des failles de plus en plus grandes, et les doutes qui vont avec. Face à un adversaire qu'ils n'ont plus battu depuis septembre 2018, les Béarnais veulent retrouver les ingrédients d'un début de saison réussi.

Hugo Bonneval : "Toulon nous attend pour nous fracasser" Copier

Chasser les doutes

La semaine de coupure a fait du bien pour régénérer mentalement une partir des troupes sollicitée par la série de sept matchs enchainés en autant de week-ends. D'autant que les quatre derniers, tous perdus donc, ont fait ressurgir quelques esprits frappeurs des saisons passées : "Ce serait mentir que de dire le contraire, ça fait ressortir quelques doutes mais il faut vite les oublier et aller de l'avant", confirme le 2e ligne Julien Delannoy. "Se dire les choses pour régler nos petits soucis récurrents", telle a été la recette de la semaine pour retrouver des certitudes ajoute le co-manager Fred Manca.

Fred Manca : "Il y a des moments très bons, et d'autres avec des trous d'air" Copier

Pour ce match la Section Paloise devra faire sans Baptiste Pesenti, sélectionné avec le XV de France, mais s'appuiera notamment sur deux anciens de la Rade : Pierrick Gunther en 3e ligne, aux côtés du capitaine Martin Puech et de Luke Whitelock ; et Hugo Bonneval à l'arrière, lui qui est arrivé à l'intersaison après trois saisons à Toulon. La charnière voit l'association Daubagna - Hastoy reconduite alors que Jale Vatubua retrouve une place au centre, au détriment d'Alexandre Dumoulin, laissant le couloir à Vincent Pinto.

Lors de la dernière venue de la Section Paloise à Mayol, Hugo Bonneval portait le maillot des Rouge et Noir. © Maxppp - Luc Boutria

Les équipes

RC Toulon : 15 Paia'aua ; 14. Ikpefan, 13. Dachary, 12. Nonu, 11. Dridi ; 10. Toeava, 9. Takulua ; 7. Lakafia (cap), 8. Parisse, 6. Ory ; 5. R. Taofifenua, 4. Etzebeth ; 3. Setiano, 2. C. Tolofua, 1. Fresia.

Remplaçants : 16. Etrillard, 17. Gros, 18. Jolmes, 19. Ollivon, 20. Dakuwaqa, 21. Moretti, 22. Méric, 23. Tchelidze.

Section Paloise : 15. H. Bonneval ; 14. Tuimaba, 13. Roudil, 12. Vatubua, 11. Pinto ; 10. Hastoy, 9. Daubagna ; 7. Gunther, 8. L. Whitelock, 6. Puech (cap) ; 5. Cummins, 4. Delannoy ; 3. Adriaanse, 2. L. Rey, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Moïse, 18. Metz, 19. Habel-Kuffner, 20. C. Le Bail, 21. Debaes, 22. Dumoulin, 23. Boughanmi.

