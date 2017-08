Top 14 : La Section Paloise à Angoulême pour le premier match amical

La Section Paloise affronte ce jeudi Soyaux-Angoulême (ProD2) pour le premier match de préparation.

La préparation pour la saison de Top14 s’intensifie pour la Section Paloise. Après avoir repris l’entrainement le 19 juin, les Béarnais s’en vont en Charente pour leur premier match amical. Ils affrontent Soyaux Angoulême, 13e de la saison régulière de ProD2 à 19h30.

Des fourmis dans les jambes

Les Palois ont hâte de commencer. "On a fait beaucoup de physique jusque-là, explique l’ailier Julien Fumat, maintenant on a envie de reprendre les matchs, de regoûter au contact et au défi face aux adversaires."

Julien FUMAT : "On a vraiment hâte de reprendre les matchs et de jouer après ces semaines de préparation !" pic.twitter.com/txOQdQiDW7 — Section Paloise (@SectionPaloise) August 2, 2017

Le troisième ligne Steffon Armitage et le trois-quarts centre Conrad Smith sont absents du groupe qui s’en ira en Charente. En revanche, la Section emmène six des dix recrues de l’été parmi lesquelles deux anciens Clermontois : le pilier Thomas Domingo et le centre Benson Stanley... Il faudra attendre pour voir l'ancien ailier de l'ASM Adrien Planté.

"C’est toujours un plaisir de revoir les copains" se réjouit le deuxième ligne de la Section Paloise, Julien Pierre, lui-même ancien joueur de Clermont.

Pour lui ces "trois joueurs qui ont cette expérience : d’avoir joués deux finales l’an dernier, d’avoir remporté un titre de champion de France apporteront un plus".